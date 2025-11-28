﻿Presidente Mulino y su gabinete encabezan actos del 28 de noviembre en Chiriquí.

El presidente José Raúl Mulino y ministros del Gobierno participaron en los actos protocolares de Boquete, provincia de Chiriquí, en conmemoración al 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de España (ocurrida en 1821).
El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, informó que ha dado la orden de proceder para reparar los daños causados por las fuertes lluvias registradas en el mes de octubre en Boquete.
Asimismo, indicó la construcción de puentes, los cuales podrían estar completados entre el próximo verano y mediados del año 2026.
Respecto a la construcción de viviendas, el ministro Jaime Jované anunció que la entrega de proyectos habitacionales en este sector de la provincia podría darse en enero, luego de que se solucione el servicio de agua potable.