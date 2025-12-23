Horóscopo chino: así puedes saber qué animal te representa según tu año de nacimiento

El horóscopo chino es uno de los sistemas astrológicos más antiguos del mundo y se rige por un ciclo de 12 animales que se repite cada 12 años. A diferencia del horóscopo occidental, no depende del mes de nacimiento, sino del año, lo que genera curiosidad sobre cómo saber qué signo corresponde a cada persona.
¿Cómo funciona el horóscopo chino?
El calendario chino se basa en ciclos lunares y asigna un animal a cada año. Estos signos se repiten cada 12 años y, según la tradición, influyen en la personalidad, la suerte y las relaciones de quienes nacen bajo su influencia.
Es importante tomar en cuenta que el Año Nuevo chino no comienza el 1 de enero, sino entre finales de enero y mediados de febrero. Por ello, quienes nacieron en enero o principios de febrero deben verificar si pertenecen al signo del año anterior.
Los 12 animales del horóscopo chino
El ciclo está compuesto por la Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Cada animal representa rasgos simbólicos que, según la astrología oriental, marcan la forma de ser de las personas.
¿Cómo saber cuál es tu animal?
Para saber el signo de una persona en el Horóscopo Chino basta con conocer su año de nacimiento:
- Horóscopo Chino RATA - Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
- Horóscopo Chino BUEY - Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
- Horóscopo Chino TIGRE - Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
- Horóscopo Chino CONEJO - Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.
- Horóscopo Chino DRAGÓN - Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
- Horóscopo Chino SERPIENTE - Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
- Horóscopo Chino CABALLO - Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
- Horóscopo Chino CABRA - Años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
- Horóscopo Chino MONO - Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
- Horóscopo Chino GALLO - Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
- Horóscopo Chino PERRO - Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
- Horóscopo Chino CHANCHO - Años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.