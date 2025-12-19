La isla iraní de Ormuz: un destino surreal que sorprende al mundo con colores y paisajes únicos

La isla iraní de Ormuz ha despertado interés turístico internacional en los últimos años, posicionándose como uno de los destinos más curiosos del Medio Oriente. Ubicada en el estrecho homónimo, este territorio destaca por su apariencia surreal, sus formaciones naturales y una cultura que combina historia, tradición y una geografía poco común.

Isla de Ormuz (1) La magia natural de la Isla Ormuz. @IRANinURUGUAY

Una isla con una geología única

Ormuz está situada frente a la costa sur de Irán y es reconocida por su sorprendente suelo rojizo, conocido como “golfo rojo” o “suelo sanguíneo”, resultado de depósitos minerales que le otorgan tonalidades intensas. Esta característica ha convertido al sitio en escenario de fotografías, estudios geológicos y rutas turísticas que exploran cuevas, montañas y playas con arena multicolor.

El paisaje de Ormuz presenta montículos irregulares, lagunas saladas, cañones naturales y acantilados minerales que atraen viajeros, antropólogos y fotógrafos. La isla es reconocida también por su “Montaña del Arcoíris”, un fenómeno visual donde las capas de tierra muestran mezclas de amarillo, morado, gris y rojo.

Naturaleza de Irán:



Hermosas imágenes de la lluvia cayendo sobre el suelo rojo de la isla de Ormuz.#Irán #Ormuz pic.twitter.com/NQv9WLvWwk — Embajada de Irán en Uruguay (@IRANinURUGUAY) December 18, 2025

El fenómeno que tiñe el mar de rojo

En las últimas semanas, la isla de Ormuz volvió a llamar la atención internacional tras registrarse un fenómeno natural que tiñó zonas costeras de color rojo. Expertos iraníes explican que este efecto ocurre cuando las lluvias arrastran grandes concentraciones del mineral rojizo llamado ozokerita, propio del suelo de la isla, hacia la orilla del mar, generando un contraste visual sorprendente en el agua.

El impacto visual se viralizó en redes sociales, pues el mar adquiere tonalidades escarlata en varias playas mientras la superficie se mezcla con fragmentos de sedimento mineral. Este fenómeno es temporal, ocurre en periodos de lluvia intensa y se suma a la identidad geológica única de Ormuz, reforzando su reputación como uno de los destinos más pintorescos y curiosos del Medio Oriente.