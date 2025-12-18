El túnel más largo del mundo abrirá pronto: así será el megaproyecto que revolucionará el transporte

Salida del túnel Tianshan Shengli, en el condado de Hejing. gov.cn

China está próxima a inaugurar el túnel Tianshan Shengli, un megaproyecto ferroviario que promete transformar el tránsito interno, reducir tiempos de viaje y unir zonas que antes requerían horas adicionales de traslado. Su apertura genera atención mundial y se proyecta como un gran avance en conectividad logística y económica.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Central_Tian_Shan_mountains Entrada a la cordillera de TianShan con Khan Tengri, China. Chen Zhao

¿Qué es el túnel y cuándo abrirá?

El Tianshan Shengli es un túnel ferroviario de alta velocidad ubicado entre las montañas de Tianshan, al noroeste de China. Con una inauguración estimada para finales de 2025, el proyecto forma parte de la línea ferroviaria Sichuan–Xinjiang, diseñada para mejorar la conexión entre el este y el oeste del país.

Con cerca de 22,1 kilómetros de extensión, la obra atravesará un macizo montañoso de clima extremo, permitiendo paso ferroviario seguro y rápido a través de la cordillera.

Distancia, velocidad e impacto regional

Una vez en funcionamiento, el túnel reducirá significativamente el tiempo de viaje entre la Cuidad de Urumqi y la Ciudad de Korla, pasando de casi siete horas a aproximadamente dos, gracias a trenes de alta velocidad que circularán cerca de los 250 km/h.

También se espera que el proyecto impulse el comercio, el turismo y la movilidad laboral entre ambas regiones.

Su construcción requirió tecnología avanzada para perforación, sistemas antisísmicos y estructuras especiales para resistir temperaturas inferiores a -20°C, convirtiéndose en un referente mundial de ingeniería ferroviaria moderna.

Información obtenida del artículo: Región china de Xinjiang completa túnel de autopista más largo del mundo