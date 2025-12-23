Panamá Nacionales -

Meduca comparte fecha de inscripción para el Programa de Recuperación Académica

La viceministra académica de Educación, Agnes De León de Cotes, informó que la inscripción para el programa de Recuperación Académica será desde el 29 de diciembre al 2 de enero, y los colegios habilitados aparecen en la página del Ministerio de Educación (Meduca). Señaló que para el 8 de enero se conocerá la cifra oficial de estudiantes que reprobaron el año escolar.