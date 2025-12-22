CSS alerta por falta de médicos especialistas en el interior del país

La CSS hace llamado a médicos especialistas para atención en el interior.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) reiteró su llamado a médicos especialistas para reforzar la atención en el interior del país, donde la escasez de personal continúa limitando la capacidad del sistema para reducir la mora en consultas, procedimientos y cirugías, especialmente en zonas con acceso histórico limitado a servicios especializados.

CSS: déficit de especialistas afecta la atención médica

Según la CSS, la falta de médicos especialistas retrasa la atención que requieren miles de pacientes y dificulta la disminución de listas de espera. Esta situación impacta con mayor fuerza a provincias del interior, donde la cobertura de servicios especializados es menor en comparación con la capital.

La institución informó que ha abierto procesos de contratación cumpliendo los procedimientos legales vigentes, no obstante, la participación ha sido baja en especialidades clave. Entre las áreas con mayor necesidad figuran Cardiología, Medicina Crítica, Anestesiología, Medicina Interna y Pediatría en Bocas del Toro, así como Ginecología y Obstetricia en Bocas del Toro y Puerto Armuelles.

Requisitos y llamado a los médicos

La CSS exhortó a los profesionales interesados a presentar su documentación completa, incluyendo diploma universitario, idoneidad del Consejo Técnico de Salud y hoja de vida actualizada. Los trámites deben realizarse en la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, en el Edificio 519, cuarto piso, de la sede central en Clayton.

La entidad señaló que mantiene programas de formación de nuevos especialistas y subespecialistas, además de inversiones en infraestructura y tecnología médica. Sin embargo, destacó que la incorporación inmediata de personal capacitado es clave para atender la demanda actual y mejorar el acceso equitativo a los servicios de salud en todo el país.