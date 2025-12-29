Fiscalía Anticorrupción inspecciona correos del MOP por investigación del caso Vigas H

La Fiscalía Anticorrupción, junto a peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), realizó una inspección de análisis de correos electrónicos en la sede del Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) , como parte de las diligencias que se desarrollan dentro de la investigación por el denominado caso de las Vigas H.

Contenido relacionado: Alcaldía de Panamá habilita puntos de acopio para arbolitos naturales de Navidad

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El Ministerio Público informó que esta actuación forma parte de las pruebas técnicas que se recopilan para el esclarecimiento de los hechos relacionados con el presunto manejo irregular de estructuras metálicas pertenecientes al Estado.

Fiscalía inspecciona correos del MOP por caso Vigas H

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005735888832127293?s=20&partner=&hide_thread=false La Fiscalía Anticorrupción y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron una inspección de análisis de correos electrónicos en la sede del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en la investigación por el caso de las Vigas H.



El Ministerio Público informó… pic.twitter.com/74KbTbbb6S — Telemetro Reporta (@TReporta) December 29, 2025

De acuerdo con la información oficial, por este caso se mantiene un total de 17 personas imputadas:

13 por el delito de peculado doloso

4 por peculado culposo

Además, el Ministerio Público detalló que tres personas ya han sido condenadas a 60 meses de prisión, tras aceptar responsabilidad penal dentro del proceso.

Recuperación de bienes del Estado

Como resultado de las investigaciones, las autoridades confirmaron la recuperación de 378 vigas H, consideradas bienes pertenecientes al Estado panameño.

El caso continúa en fase de investigación, mientras las autoridades judiciales avanzan en la recopilación y análisis de evidencias para determinar responsabilidades penales adicionales.