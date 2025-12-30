Panamá Entrevistas -

Explican carta enviada por la Coalición Vamos al presidente José Raúl Mulino

El representante del corregimiento Ernesto Córdoba Campos, Ismael Atencio, explicó la carta enviada por la Coalición Vamos al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que señala algunos aspectos prioritarios para el 2026 y su disposición para “trabajar de forma coordinada y transparente una agenda común que permita avanzar” en los mismos. También hizo referencia a la demolición del monumento chino, reiterando que la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, no es parte de la Coalición Vamos.