Coalición Vamos expulsa al diputado Carlos Saldaña tras votación por subcontralor

La Coalición Vamos oficializó la expulsión del diputado Carlos Saldaña, luego de que este votara a favor de Omar Castillo como subcontralor general de la República, una decisión que, según el colectivo, contradice los principios y lineamientos acordados por la bancada.

A través de un pronunciamiento oficial, la coalición informó que la votación de Saldaña fue considerada una falta grave a los compromisos políticos y éticos asumidos por los miembros del movimiento, por lo que se procedió a su separación formal.

La organización recordó que las decisiones en temas de alta relevancia institucional, como la elección de autoridades de control del Estado, deben responder a posturas consensuadas, transparencia y coherencia con el mandato ciudadano que dio origen a la coalición.

La expulsión de Saldaña marca un nuevo episodio de fracturas internas dentro de los bloques independientes en la Asamblea Nacional y reaviva el debate sobre la disciplina de bancada, la gobernabilidad y el peso de las decisiones individuales de los diputados.

Con esta decisión, Carlos Saldaña deja de formar parte oficialmente de la Coalición Vamos, aunque mantiene su curul en el Legislativo, donde continuará ejerciendo como diputado independiente.

Hasta el momento, ni el diputado Saldaña ni Omar Castillo han emitido declaraciones públicas adicionales tras el anuncio de la coalición.