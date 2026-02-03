Expocomer 2026: Medcom y la CCIAP firman alianza para potenciar la vitrina comercial de Panamá

El martes 3 de febrero de 2026, Medcom y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) oficializaron un convenio estratégico para la promoción de Expocomer 2026 . El evento, considerado la principal feria multisectorial de América Latina, se llevará a cabo del 10 al 12 de marzo en el Panama Convention Center, ubicado en Amador.

Esta alianza busca maximizar la visibilidad de la exposición y fortalecer la presencia de marca a través de diversos canales institucionales.

MEDCOM 1 Expocomer se llevará a cabo del 10 al 12 de marzo de 2026. TReporta

Expocomer 2026: una ventana de oportunidades globales

Aurelio Barría Pino, presidente de Exposiciones y Eventos de la CCIAP, destacó que esta edición número 42 de Expocomer representa una oportunidad de oro para las empresas que buscan expandir su oferta hacia mercados internacionales. Por su parte, Jorge Tzortzatos, gerente general de Medcom, subrayó la relevancia de este acuerdo para divulgar proyectos clave que impulsan la economía del país, posicionando a Panamá como un centro logístico y comercial de referencia mundial.

Proyecciones y eventos simultáneos para el 2026

Se estima que la feria contará con la participación de aproximadamente 600 empresas provenientes de más de 30 países de América, Europa y Asia. Pero el dinamismo comercial no se detiene allí: junto a Expocomer, el 2026 marcará el regreso de Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional y Expo Tech. Este ecosistema de ferias busca no solo fomentar el intercambio comercial, sino inyectar un dinamismo vital a la economía local y regional durante el primer trimestre del año.