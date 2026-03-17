Panamá Entrevistas -

Juan Diego Vásquez no descarta considerar que la Coalición Vamos se convierta en partido político

El exdiputado Juan Diego Vásquez, presidente de la Coalición Vamos, expresó que no descartan la posibilidad de considerar convertirse en un partido político. “Yo hoy no vengo a decirle al país que Vamos se acabó, por el contrario, pese a los errores, pese a lo que tenemos que aprender, pese a lo que tenemos que corregir, el compromiso mío y de gran parte del equipo que está en la Coalición es continuar con este proceso y si eso requiere, para poder trabajar en equipo, que tengamos que considerar esa idea, nosotros la vamos a considerar”, enfatizó.