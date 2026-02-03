Juan Diego Vásquez cuestiona cambios a las reformas electorales

El exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez , cuestionó con dureza la modificación al sistema de votación en los circuitos plurinominales que se discute actualmente en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, al considerar que representa “un ataque directo a la ciudadanía”.

Vásquez advirtió que la propuesta limitaría de forma significativa las opciones disponibles para los electores, particularmente en el caso de los candidatos independientes, reduciendo la libertad de elección en las papeletas.

“Lo que se está dando en esa Comisión hoy no es más que limitar la cantidad de opciones que alguien va a tener en su papeleta”, sostuvo. “Lo que se está dando en esa Comisión hoy no es más que limitar la cantidad de opciones que alguien va a tener en su papeleta”, sostuvo.

Juan Diego Vásquez critica cambios a las reformas electorales impulsadas en la Asamblea

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018661489935061266?s=20&partner=&hide_thread=false “Están subiendo la cantidad de firmas para ser un partido político, para que sean aproximadamente 60 o 70 mil, mientras que en esa mesa decidiendo por el futuro de usted panameño, por quién puede o por quién usted no puede votar, hay partidos políticos como el Popular, el… pic.twitter.com/hCi1mTPUcp — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

Como ejemplo, el dirigente señaló el impacto que tendría la modificación en San Miguelito, uno de los circuitos con mayor participación electoral del país.

“Alguien que pudo votar o tuvo entre sus opciones alrededor de 21 candidatos independientes, pasaría a solo poder elegir entre 3 y 7, lo que significa menos opciones y menos libertad para elegir”, explicó. “Alguien que pudo votar o tuvo entre sus opciones alrededor de 21 candidatos independientes, pasaría a solo poder elegir entre 3 y 7, lo que significa menos opciones y menos libertad para elegir”, explicó.

Vásquez enfatizó que el debate actual no afecta únicamente a la Coalición Vamos o a figuras independientes, sino al derecho ciudadano a elegir libremente entre un mayor número de aspirantes.

“Esto no es un ataque ni a mí, ni a Vamos, ni a los independientes en general. Es un ataque a la ciudadanía”, afirmó.

Señalamientos a partidos políticos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018660114383679822?s=20&partner=&hide_thread=false “Los panameños que estén inscritos en partidos políticos deben tener los mismos derechos y oportunidades que aquellos que no, para competir y ser elegidos. Yo no quiero que me regalen votos, yo no quero como pasaba en la dictadura y antes, que me metan votos en la urna antes de… pic.twitter.com/nWp6sXEQGE — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

El exdiputado responsabilizó al PRD y a otros partidos políticos que respaldan la propuesta dentro de la Comisión de Reformas Electorales, señalando que la iniciativa busca restringir la competencia política.

Asimismo, subrayó que el sistema electoral debe garantizar igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, estén o no afiliados a partidos políticos.

“Los panameños que estén inscritos en partidos políticos deben tener los mismos derechos y oportunidades que aquellos que no, para competir y ser elegidos”, expresó. “Los panameños que estén inscritos en partidos políticos deben tener los mismos derechos y oportunidades que aquellos que no, para competir y ser elegidos”, expresó.

Vásquez recalcó que no busca privilegios ni ventajas indebidas, sino reglas claras y justas que permitan una competencia democrática real.

“Yo no quiero que me regalen votos. Yo lo que quiero es que los panameños puedan competir”, concluyó.

El debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales continúa generando reacciones entre sectores políticos y ciudadanos, ante los posibles cambios que podrían impactar el modelo electoral vigente en Panamá.