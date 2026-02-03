Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 10:19

Juan Diego Vásquez cuestiona cambios a las reformas electorales

Juan Diego Vásquez advierte que la modificación al voto en circuitos plurinominales limita opciones y atenta contra la libertad del elector.

Juan Diego Vásquez cuestiona cambios a las reformas

Juan Diego Vásquez cuestiona cambios a las reformas

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, cuestionó con dureza la modificación al sistema de votación en los circuitos plurinominales que se discute actualmente en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, al considerar que representa “un ataque directo a la ciudadanía”.

Vásquez advirtió que la propuesta limitaría de forma significativa las opciones disponibles para los electores, particularmente en el caso de los candidatos independientes, reduciendo la libertad de elección en las papeletas.

“Lo que se está dando en esa Comisión hoy no es más que limitar la cantidad de opciones que alguien va a tener en su papeleta”, sostuvo. “Lo que se está dando en esa Comisión hoy no es más que limitar la cantidad de opciones que alguien va a tener en su papeleta”, sostuvo.

Juan Diego Vásquez critica cambios a las reformas electorales impulsadas en la Asamblea

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018661489935061266?s=20&partner=&hide_thread=false

Como ejemplo, el dirigente señaló el impacto que tendría la modificación en San Miguelito, uno de los circuitos con mayor participación electoral del país.

“Alguien que pudo votar o tuvo entre sus opciones alrededor de 21 candidatos independientes, pasaría a solo poder elegir entre 3 y 7, lo que significa menos opciones y menos libertad para elegir”, explicó. “Alguien que pudo votar o tuvo entre sus opciones alrededor de 21 candidatos independientes, pasaría a solo poder elegir entre 3 y 7, lo que significa menos opciones y menos libertad para elegir”, explicó.

Vásquez enfatizó que el debate actual no afecta únicamente a la Coalición Vamos o a figuras independientes, sino al derecho ciudadano a elegir libremente entre un mayor número de aspirantes.

“Esto no es un ataque ni a mí, ni a Vamos, ni a los independientes en general. Es un ataque a la ciudadanía”, afirmó.

Señalamientos a partidos políticos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018660114383679822?s=20&partner=&hide_thread=false

El exdiputado responsabilizó al PRD y a otros partidos políticos que respaldan la propuesta dentro de la Comisión de Reformas Electorales, señalando que la iniciativa busca restringir la competencia política.

Asimismo, subrayó que el sistema electoral debe garantizar igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, estén o no afiliados a partidos políticos.

“Los panameños que estén inscritos en partidos políticos deben tener los mismos derechos y oportunidades que aquellos que no, para competir y ser elegidos”, expresó. “Los panameños que estén inscritos en partidos políticos deben tener los mismos derechos y oportunidades que aquellos que no, para competir y ser elegidos”, expresó.

Vásquez recalcó que no busca privilegios ni ventajas indebidas, sino reglas claras y justas que permitan una competencia democrática real.

Yo no quiero que me regalen votos. Yo lo que quiero es que los panameños puedan competir”, concluyó.

El debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales continúa generando reacciones entre sectores políticos y ciudadanos, ante los posibles cambios que podrían impactar el modelo electoral vigente en Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Coalición Vamos pide suspender a Carlos Saldaña tras votar por subcontralor Omar Castillo

Agroferias del IMA: lista de lugares del 4 y 5 de febrero de 2026

Corte de luz en Panamá Metro: Naturgy atiende incidencia en calle 50

Recomendadas

Más Noticias