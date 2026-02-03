Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 09:56

Diputado Saldaña confirma su desvinculación de la bancada de Vamos

El diputado Carlos Saldaña confirmó su desvinculación de la bancada de la Coalición Vamos tras votar por Omar Castillo como subcontralor.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado Carlos Saldaña informó este martes que fue notificado oficialmente de su desvinculación de la bancada de la Coalición Vamos, luego de su voto a favor de Omar Castillo para el cargo de subcontralor general de la República.

La decisión se produce tras el criterio expresado por el líder de la coalición, Juan Diego Vásquez, quien señaló que la votación de Saldaña contravenía el rol de oposición que mantiene el bloque legislativo frente al Ejecutivo.

Diputado Saldaña defiende su voto

A través de un comunicado público, el diputado Saldaña sostuvo que su respaldo a Castillo respondió a una evaluación técnica y constitucional, y no a presiones políticas ni a intereses partidistas.

"Mi voto fue una decisión técnica, responsable y coherente con mi rol constitucional como diputado", expresó Saldaña.

El legislador añadió que su labor en la Asamblea Nacional continuará guiada por principios de independencia y responsabilidad, subrayando que las disputas internas no condicionarán su trabajo legislativo.

"Ninguna presión política ni disputa interna condicionará mi trabajo legislativo", afirmó.

Impacto político

La salida de Saldaña de la bancada de la Coalición Vamos marca un nuevo episodio de tensiones internas dentro del bloque independiente, en un momento clave para la conformación de mayorías y el debate sobre la independencia de criterio de los diputados.

Aunque queda fuera de la bancada, Saldaña mantiene su curul en la Asamblea Nacional y continuará ejerciendo funciones como diputado, ahora sin pertenecer formalmente a la coalición.

Hasta el momento, la Coalición Vamos no ha emitido un pronunciamiento adicional tras el comunicado difundido por el legislador.

