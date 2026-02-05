Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 5 de febrero de 2026

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, realizó su conferencia semanal desde la provincia de Coclé, donde confirmó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutará varias obras en esa región.

Mulino respondió a preguntas de los periodistas sobre la reacción y advertencias del gobierno de China tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El mandatario cedió la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapam, quien rindió un balance sobre las finanzas públicas, destacando buenos resultados de los ajustes económicos, fiscales y financieros realizados.