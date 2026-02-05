Accidente en la vía Tumba Muerto deja tres heridos y provoca tráfico denso

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en la Vía Ricardo J. Alfaro conocida como Tumba Muerto, a la altura del sector de El Bosque, dejando como saldo tres personas heridas.

De acuerdo con informes preliminares, el hecho ocurrió cuando el conductor de un vehículo tipo pick up perdió el control, lo que provocó que colisionara contra dos postes del tendido eléctrico y un jersey de seguridad ubicado en la vía.

Tras el impacto, unidades del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Posteriormente, los heridos fueron trasladados al Hospital San Miguel Arcángel para recibir atención médica.

Por su parte, unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a mantener la precaución, respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad para evitar este tipo de incidentes en las vías del país.