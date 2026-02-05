Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 11:31

AMP levanta restricción de zarpe en puertos de Panamá, Colón, Balboa y Taboga

La AMP levantó la restricción de zarpe en varios puertos del país e insta a los usuarios a mantenerse atentos a las condiciones del clima y seguridad marítima.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que fue levantada la restricción de zarpe en varios puertos del país, tras la mejora en las condiciones climáticas.

La medida aplica para los puertos de Pedasí, Puerto Obaldía, Puerto Panamá, Colón, Balboa y Taboga, donde las embarcaciones podrán retomar sus operaciones con normalidad.

AMP levanta restricción de zarpe en varios puertos del país

No obstante, la entidad exhortó a los usuarios del sector marítimo a mantenerse atentos a las condiciones atmosféricas y a verificar constantemente los reportes oficiales antes de zarpar.

La AMP también reiteró la importancia de adoptar todas las medidas de seguridad durante la navegación, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar.

Las autoridades recordaron que las restricciones de zarpe se aplican como medida preventiva ante condiciones climáticas adversas que puedan representar riesgos para embarcaciones, tripulación y pasajeros.

