Premio Iberoamericano de Danza 2026: MiCultura abre convocatoria para proyectos colectivos de la región

El Ministerio de Cultura ( MiCultura ) ha lanzado oficialmente la convocatoria para el Premio Iberoamericano de Danza 2026. Este galardón surge como un reconocimiento estratégico a las iniciativas colectivas que han trabajado sostenidamente para fortalecer el sector dancístico en la región, celebrando esta disciplina como un territorio cultural en movimiento y un espacio para el diálogo regional.

MiCultura: requisitos para grupos y plataformas colaborativas

La convocatoria está dirigida específicamente a estructuras que operan bajo un modelo de cooperación. Los interesados en postularse deben cumplir con los siguientes criterios establecidos por las instituciones convocantes:

Trayectoria : Deben ser grupos, redes o plataformas con un mínimo de 7 años de experiencia comprobada.

: Deben ser grupos, redes o plataformas con un mínimo de 7 años de experiencia comprobada. Alcance : El proyecto debe ser una colaboración activa entre 3 o más países iberoamericanos.

: El proyecto debe ser una colaboración activa entre 3 o más países iberoamericanos. Enfoque: Se premiarán procesos que impulsen la investigación, la gestión, la creación, la diversidad y los derechos culturales.

Fecha de inscripción y publicación de bases

El Ministerio de Cultura informó que las bases completas y el formulario de inscripción se publicarán durante el mes de febrero de 2026. La información estará disponible a través de las redes sociales de las instituciones participantes. Este premio busca no solo premiar un producto final, sino valorar la cooperación y el desarrollo integral de la danza como motor de identidad en Iberoamérica.