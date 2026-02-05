Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 11:35

Premio Iberoamericano de Danza 2026: MiCultura abre convocatoria para proyectos colectivos de la región

MiCultura anuncia el Premio Iberoamericano de Danza para grupos con 7 años de trayectoria. Conoce cómo participar este febrero.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Ministerio de Cultura (MiCultura) ha lanzado oficialmente la convocatoria para el Premio Iberoamericano de Danza 2026. Este galardón surge como un reconocimiento estratégico a las iniciativas colectivas que han trabajado sostenidamente para fortalecer el sector dancístico en la región, celebrando esta disciplina como un territorio cultural en movimiento y un espacio para el diálogo regional.

MiCultura: requisitos para grupos y plataformas colaborativas

La convocatoria está dirigida específicamente a estructuras que operan bajo un modelo de cooperación. Los interesados en postularse deben cumplir con los siguientes criterios establecidos por las instituciones convocantes:

  • Trayectoria: Deben ser grupos, redes o plataformas con un mínimo de 7 años de experiencia comprobada.
  • Alcance: El proyecto debe ser una colaboración activa entre 3 o más países iberoamericanos.
  • Enfoque: Se premiarán procesos que impulsen la investigación, la gestión, la creación, la diversidad y los derechos culturales.

Fecha de inscripción y publicación de bases

El Ministerio de Cultura informó que las bases completas y el formulario de inscripción se publicarán durante el mes de febrero de 2026. La información estará disponible a través de las redes sociales de las instituciones participantes. Este premio busca no solo premiar un producto final, sino valorar la cooperación y el desarrollo integral de la danza como motor de identidad en Iberoamérica.

