Juan Diego Vásquez no descarta que Vamos se convierta en partido político

El exdiputado Juan Diego Vásquez , presidente de la Coalición Vamos, afirmó que no descartan la posibilidad de que esta organización evolucione hacia la conformación de un partido político en Panamá.

Durante sus declaraciones, Vásquez dejó claro que el movimiento no está en proceso de desaparecer, sino que busca fortalecerse pese a los retos enfrentados.

“Yo hoy no vengo a decirle al país que Vamos se acabó; por el contrario, pese a los errores y lo que tenemos que corregir, el compromiso mío y de gran parte del equipo es continuar con este proceso”, expresó. “Yo hoy no vengo a decirle al país que Vamos se acabó; por el contrario, pese a los errores y lo que tenemos que corregir, el compromiso mío y de gran parte del equipo es continuar con este proceso”, expresó.

Evaluarán convertirse en partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033898036804329952?s=20&partner=&hide_thread=false “Quedará, una vez tomemos la decisión que podamos tomar, o pensar en la opción de ser un partido político para poder mantener al equipo andando o tratar de lograr en la Asamblea, yo no pierdo la esperanza de que en la Asamblea podamos tener un debate un poco más democrático, un… pic.twitter.com/S1XB6kpArb — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

El dirigente político señaló que, si para consolidar el trabajo en equipo resulta necesario formalizar la estructura del movimiento, esa opción será considerada.

“Si eso requiere que tengamos que considerar la idea de convertirnos en partido político, nosotros la vamos a considerar”, agregó. “Si eso requiere que tengamos que considerar la idea de convertirnos en partido político, nosotros la vamos a considerar”, agregó.

Juan Diego Vásquez y mirada puesta en la Asamblea

Vásquez también hizo referencia al rol de la Asamblea Nacional de Panamá, destacando la necesidad de promover un debate más democrático y sustentado.

El exdiputado manifestó su expectativa de que los diputados de distintas bancadas impulsen una legislación electoral que responda a las demandas ciudadanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033900799181349193?s=20&partner=&hide_thread=false El exdiputado Juan Diego @JDVasquezGut, presidente de la Coalición @vamosporpanama, expresó que no descartan la posibilidad de cosiderar convertirse en un partido político.



“Yo hoy no vengo a decirle al país que Vamos se acabó, por el contrario, pese a los errores, pese a lo que… pic.twitter.com/dCoYj9byfg — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

“No pierdo la esperanza de que en la Asamblea podamos tener un debate más democrático, más argumentado, y que la ley electoral refleje lo que el pueblo espera”, sostuvo. “No pierdo la esperanza de que en la Asamblea podamos tener un debate más democrático, más argumentado, y que la ley electoral refleje lo que el pueblo espera”, sostuvo.

Proceso en desarrollo

El futuro de la Coalición Vamos dependerá de las decisiones internas que se adopten en los próximos meses, en medio del escenario político nacional y los desafíos de organización y participación electoral.