Lilibeth Cárdenas, nueva directora de SENNIAF, anuncia auditorías y censos en albergues

La Asamblea Nacional ratificó a Lilibet Cárdenas Como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENNIAF ). Durante su comparecencia, la funcionaria presentó un plan de trabajo enfocado en rescatar la institucionalidad y priorizar el interés superior del menor.

Cárdenas Chanis, quien se desempeñaba como viceministra de la Mujer, cuenta con una amplia trayectoria en el sector; destaca su labor en el Ministerio Público dentro del despacho de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil. Ante la Comisión de Credenciales, la nueva directora subrayó la urgencia de impulsar una transformación real en la protección de los derechos de la niñez panameña.

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La directora indicó que su administración se sustentará en cinco pilares de acción inmediata:

Enfocados en el diagnóstico institucional de capacidades que abarca de la evaluación real del recurso humano y financiero. La auditoría y censo nacional de albergues, control territorial y digitalización de la base de datos de los menores. La actualización del marco normativo. El fortalecimiento del capital humano. La transparencia y colaboración de todos los actores.

La ratificación ocurre tras su designación por el presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante decreto ejecutivo el pasado 6 de marzo, luego de la renuncia de la exdirectora Ana Fábrega.