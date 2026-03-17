Lilibeth Cárdenas, nueva directora de SENNIAF, anuncia auditorías y censos en albergues

La Asamblea Nacional ratificó a Lilibet Cárdenas Como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF). Durante su comparecencia, la funcionaria presentó un plan de trabajo enfocado en rescatar la institucionalidad y priorizar el interés superior del menor.
La directora indicó que su administración se sustentará en cinco pilares de acción inmediata:
- Enfocados en el diagnóstico institucional de capacidades que abarca de la evaluación real del recurso humano y financiero.
- La auditoría y censo nacional de albergues, control territorial y digitalización de la base de datos de los menores.
- La actualización del marco normativo.
- El fortalecimiento del capital humano.
- La transparencia y colaboración de todos los actores.
La ratificación ocurre tras su designación por el presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante decreto ejecutivo el pasado 6 de marzo, luego de la renuncia de la exdirectora Ana Fábrega.