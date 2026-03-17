Panamá Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 10:26

Lilibeth Cárdenas, nueva directora de SENNIAF, anuncia auditorías y censos en albergues

La Asamblea Nacional ratificó a Lilibeth Antonia Cárdenas Chanis, como nueva directora general de la SENNIAF.

Lilibeth Cárdenas

Lilibeth Cárdenas, nueva directora de SENNIAF, en la Asamblea Nacional. 

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Asamblea Nacional ratificó a Lilibet Cárdenas Como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF). Durante su comparecencia, la funcionaria presentó un plan de trabajo enfocado en rescatar la institucionalidad y priorizar el interés superior del menor.

Cárdenas Chanis, quien se desempeñaba como viceministra de la Mujer, cuenta con una amplia trayectoria en el sector; destaca su labor en el Ministerio Público dentro del despacho de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil. Ante la Comisión de Credenciales, la nueva directora subrayó la urgencia de impulsar una transformación real en la protección de los derechos de la niñez panameña.

La directora indicó que su administración se sustentará en cinco pilares de acción inmediata:

  1. Enfocados en el diagnóstico institucional de capacidades que abarca de la evaluación real del recurso humano y financiero.
  2. La auditoría y censo nacional de albergues, control territorial y digitalización de la base de datos de los menores.
  3. La actualización del marco normativo.
  4. El fortalecimiento del capital humano.
  5. La transparencia y colaboración de todos los actores.

La ratificación ocurre tras su designación por el presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante decreto ejecutivo el pasado 6 de marzo, luego de la renuncia de la exdirectora Ana Fábrega.

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