Reválidas: MEDUCA abre inscripciones para Recuperación Académica 2026

Desde este lunes 29 de diciembre y hasta el 2 de enero de 2026, estarán abiertas las inscripciones del Programa de Recuperación Académica Estudiantil, dirigido a estudiantes de educación premedia y media de centros educativos oficiales y particulares que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025, según el Ministerio de Educación ( MEDUCA ) .

El MEDUCA informó que el costo del programa será de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos e insumos necesarios para el desarrollo de las clases.

Fechas y modalidad del programa, según MEDUCA

Las clases del Programa de Recuperación Académica se desarrollarán del 5 de enero al 6 de febrero de 2026, en modalidad presencial, de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos por asignatura.

El cronograma oficial establece que:

Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026

Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026

El MEDUCA reiteró que este programa busca brindar una segunda oportunidad académica a los estudiantes, permitiéndoles reforzar conocimientos y avanzar oportunamente en su trayectoria escolar.

Los padres de familia y acudientes fueron exhortados a realizar el proceso de inscripción dentro del plazo establecido y a mantenerse atentos a la información emitida por los centros educativos y los canales oficiales del ministerio.