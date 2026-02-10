Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 11:13

INADEH anuncia los cursos disponibles para febrero a nivel nacional

El INADEH anunció la apertura de cursos correspondientes al mes de febrero. Conozca las modalidades disponibles para realizar la preinscripción.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de cursos correspondientes al mes de febrero, como parte del primer período académico de 2026, en sus centros de formación a nivel nacional, bajo las modalidades presencial, virtual y a través de unidades móviles.

Cursos del INADEH para el mes de febrero de 2026

  • Confección de faldas y blusas básico - Penonomé
  • Fundamento de motores de combustión interna - Penonomé
  • Relaciones humanas y comunicación efectiva - Penonomé
  • Hoja de cálculo avanzada - Colón
  • Lectura e interpretación de planos de soldadura - Colón
  • Diseño de cejas y pegado de pestañas - Arimae
  • Inglés (beginner A) - Chitré
  • Inicio de desarrollo del emprendimiento - Guararé
  • Seguridad industrial y riesgos profesionales - nivel medio modalidad - La Chorrera
  • Manejo intermedio de aplicaciones ofimáticas - La Chorrera
  • Procesador de palabras básico - El Bongo

Para ver la lista completa de cursos, ingrese aquí: Plataforma de preinscripción del INADEH

INADEH: cómo inscribirse a los cursos de febrero 2026

  • Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
  • Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
  • Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
  • Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.
