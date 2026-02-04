INADEH fortalece la formación técnica en Bocas del Toro con nuevo proyecto

La directora del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ), Yajaira Pitti, realizó una visita al Centro de INADEH Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde se ejecuta un proyecto de B/.800,000 destinado a la ampliación y modernización de su infraestructura formativa.

La obra presenta un avance general aproximado del 22 % y contempla el diseño, suministro de materiales y mano de obra para la construcción de nuevos talleres de Refrigeración, Modistería y Gastronomía, así como la ampliación del taller de Electricidad, áreas consideradas clave para la formación de talento técnico acorde con las necesidades del mercado laboral.

Durante el recorrido se constataron los trabajos estructurales iniciales ya ejecutados, entre ellos excavaciones, fundaciones y elementos de soporte, además del inicio del montaje de la estructura de acero. Estos avances marcan el comienzo de una transformación significativa en las capacidades del centro de formación en Changuinola.

El proyecto permitirá contar con espacios modernos y especializados, mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y ampliar la oferta de cursos para jóvenes y adultos de la provincia, fortaleciendo el acceso a formación técnica de calidad.