INADEH fortalece la formación técnica en Bocas del Toro con nuevo proyecto

La directora del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Yajaira Pitti, realizó una visita al Centro de INADEH Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde se ejecuta un proyecto de B/.800,000 destinado a la ampliación y modernización de su infraestructura formativa.
Durante el recorrido se constataron los trabajos estructurales iniciales ya ejecutados, entre ellos excavaciones, fundaciones y elementos de soporte, además del inicio del montaje de la estructura de acero. Estos avances marcan el comienzo de una transformación significativa en las capacidades del centro de formación en Changuinola.
El proyecto permitirá contar con espacios modernos y especializados, mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y ampliar la oferta de cursos para jóvenes y adultos de la provincia, fortaleciendo el acceso a formación técnica de calidad.