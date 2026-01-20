Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 14:42

Nueva sede del INADEH registra 20% de avance y proyecta beneficiar a miles de estudiantes

El INADEH avanza en la construcción de su nuevo campus, que contará con aulas modernas, talleres tecnológicos y un innovador hotel-escuela.

Contrucción de nueva sede del INADEH.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El proyecto de construcción de los edificios 1 y 2 de la nueva sede del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) presenta un avance del 20%, lo que marca un paso clave para fortalecer la formación técnica en Panamá.

La directora general del INADEH, Yahaira Pitti, informó que las obras avanzan conforme a lo planificado y que se trata de un complejo educativo moderno, diseñado para responder a las demandas actuales del mercado laboral.

Pitti explicó que el nuevo campus, ubicado en Tocumen, contará con aulas de última tecnología y talleres especializados, lo que permitirá recibir, a partir de mediados de 2027, a más de 150 mil panameños interesados en obtener formación técnica certificada y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

INADEH (1)

INADEH: infraestructura moderna y hotel-escuela

La directora destacó que una parte importante del proyecto es el sentido de pertenencia que genera, ya que el 15% de la mano de obra que participa en la construcción corresponde a egresados del propio INADEH. “Este campus será su casa y un verdadero centro de formación técnica del más alto nivel”, señaló.

Entre las novedades del proyecto se encuentra la construcción de un hotel-escuela, el primero de su tipo en la región. Este espacio estará orientado a la formación práctica en hotelería, atención al cliente, hospitalidad e idiomas, y funcionará en condiciones reales de operación.

El hotel será administrado mediante una concesión privada, lo que permitirá su autosostenibilidad y brindará a los estudiantes una experiencia directa en el sector turístico y de servicios.

Además del avance en infraestructura, el INADEH anunció que para 2026 contará con una oferta académica renovada, alineada a las necesidades productivas del país.

