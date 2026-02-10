Feria de Salud Pre-Carnaval 2026 en el Hatillo ofrecerá servicios médicos gratuitos

Como parte de las actividades preventivas de cara a las festividades del Carnaval 2026, la Alcaldía de Panamá anunció la realización de una Feria de Salud Pre-Carnaval, dirigida a toda la ciudadanía.
La jornada se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, en la planta baja del Edificio Hatillo, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Alcaldía de Panamá realizará Feria de Salud Pre-Carnaval 2026
De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, durante la feria se ofrecerán diversos servicios de salud sin costo, enfocados en la prevención y el bienestar de la población antes de los días festivos.
Entre las atenciones confirmadas se encuentran:
- Medicina general
- Odontología
- Psicología
- Vacunación
- Orientación en salud preventiva
- Otros servicios dirigidos a la familia
La iniciativa busca facilitar el acceso a controles médicos básicos, además de reforzar las medidas de prevención, tomando en cuenta el aumento de actividades sociales durante la temporada de Carnaval.
Prevención antes del Carnaval
Las autoridades municipales reiteraron que este tipo de jornadas forman parte de las estrategias para promover el autocuidado y reducir riesgos de enfermedades durante las celebraciones, donde suele incrementarse la movilización de personas.
Asimismo, invitaron a los ciudadanos a aprovechar estos servicios gratuitos y acudir temprano para garantizar su atención.