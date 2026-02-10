Rubén Blades anuncia su retiro de las giras musicales: 2027 será su último año en escenarios

El reconocido cantautor panameño Rubén Blades anunció que el 2027 será su último año activo en giras musicales, marcando el cierre de una de las trayectorias artísticas más influyentes de la música latina.
Contenido relacionado: Trump arremete contra el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl: "Uno de los peores de la historia"
Rubén Blades también anunció nuevos discos, películas y un libro autobiográfico.
El también actor, abogado y exministro panameño señaló que busca establecerse nuevamente en Panamá de manera más estable a partir de 2028.
El intérprete de clásicos como Pedro Navaja y Amor y Control explicó que su decisión también responde a temas personales y de salud.
Nuevos discos y proyectos musicales
A pesar del anuncio, Blades dejó claro que continuará vinculado al mundo artístico. Actualmente trabaja en:
- Dos nuevos álbumes de salsa
- Un tercer disco junto al músico Luis Enrique Becerra
Además, adelantó que este año realizará una gira por Europa junto a la banda de Roberto Delgado.
Blades también continúa en el cine
El artista panameño también mantiene una agenda activa en el cine y confirmó varios proyectos. El próximo 17 de marzo estrenará la película “Campeón Gabacho” en el festival SXSW de Austin, producción filmada en México durante 2024.
Asimismo, anunció que iniciará el rodaje de la película “Armadillo United”, donde compartirá pantalla con reconocidos actores internacionales como:
- Antonio Banderas
- Danay García
- Danny Trejo
- Luba Mason
Preparan autobiografía y recopilación histórica
Rubén Blades también reveló que su libro autobiográfico se encuentra en la etapa final de revisión y podría publicarse a finales de 2026 o inicios de 2027.
Adicionalmente, trabaja en proyectos editoriales que incluyen:
- Una edición completa de las letras de sus canciones
- Una recopilación de sus artículos periodísticos
El artista cerró su mensaje agradeciendo el respaldo de sus seguidores.
“Gracias a todos por su apoyo y por sus comentarios”, concluyó.