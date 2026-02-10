Panamá Entretenimiento -  10 de febrero de 2026 - 13:47

Rubén Blades anuncia su retiro de las giras musicales: 2027 será su último año en escenarios

El cantautor panameño Rubén Blades confirmó que en 2027 realizará su última gira con la banda de Roberto Delgado.

Rubén Blades anuncia su retiro de las giras musicales

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El reconocido cantautor panameño Rubén Blades anunció que el 2027 será su último año activo en giras musicales, marcando el cierre de una de las trayectorias artísticas más influyentes de la música latina.

El artista hizo el anuncio a través de su columna “Apuntes desde La Esquina”, donde explicó que tomó la decisión de no continuar con el ritmo de presentaciones en vivo junto a la banda de Roberto Delgado.

“He decidido no seguir con el trajín de las presentaciones musicales personales”, expresó Blades. “He decidido no seguir con el trajín de las presentaciones musicales personales”, expresó Blades.

Rubén Blades también anunció nuevos discos, películas y un libro autobiográfico.

El también actor, abogado y exministro panameño señaló que busca establecerse nuevamente en Panamá de manera más estable a partir de 2028.

El intérprete de clásicos como Pedro Navaja y Amor y Control explicó que su decisión también responde a temas personales y de salud.

“Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público”, manifestó. “Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público”, manifestó.

Nuevos discos y proyectos musicales

A pesar del anuncio, Blades dejó claro que continuará vinculado al mundo artístico. Actualmente trabaja en:

  • Dos nuevos álbumes de salsa
  • Un tercer disco junto al músico Luis Enrique Becerra

Además, adelantó que este año realizará una gira por Europa junto a la banda de Roberto Delgado.

Blades también continúa en el cine

El artista panameño también mantiene una agenda activa en el cine y confirmó varios proyectos. El próximo 17 de marzo estrenará la película “Campeón Gabacho” en el festival SXSW de Austin, producción filmada en México durante 2024.

Asimismo, anunció que iniciará el rodaje de la película “Armadillo United”, donde compartirá pantalla con reconocidos actores internacionales como:

  • Antonio Banderas
  • Danay García
  • Danny Trejo
  • Luba Mason
Rubén Blades.jpg

Preparan autobiografía y recopilación histórica

Rubén Blades también reveló que su libro autobiográfico se encuentra en la etapa final de revisión y podría publicarse a finales de 2026 o inicios de 2027.

Adicionalmente, trabaja en proyectos editoriales que incluyen:

  • Una edición completa de las letras de sus canciones
  • Una recopilación de sus artículos periodísticos

El artista cerró su mensaje agradeciendo el respaldo de sus seguidores.

“Gracias a todos por su apoyo y por sus comentarios”, concluyó.

