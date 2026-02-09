Trump arremete contra el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl: "Uno de los peores de la historia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , criticó este domingo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny, asegurando que fue “uno de los peores de la historia”.

A través de la red social Truth Social, el mandatario expresó su rechazo al show presentado durante el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, escribió Trump. “¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, escribió Trump.

El presidente también cuestionó el contenido del espectáculo y el idioma utilizado durante la presentación.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, añadió.

Críticas previas al artista por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la fiesta boricua que montó este domingo Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl en California calificándola en redes sociales como "un afrenta a la grandeza de Estados Unidos".

Trump, quien declinó ir a la…



Trump ya había manifestado anteriormente su desacuerdo con la designación de Bad Bunny como figura principal del espectáculo del Super Bowl, calificando en su momento la elección como “horrible”.

En su más reciente publicación, el mandatario aseguró que la presentación del artista representó “una bofetada” para Estados Unidos.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, afirmó. “No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, afirmó.

Posturas públicas del artista

Bad Bunny ha sido crítico de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. En el pasado, el cantante decidió no incluir a Estados Unidos dentro de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, señalando su rechazo a las redadas migratorias.

Asimismo, durante una reciente entrega de los premios Grammy, el artista expresó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, agregando posteriormente la frase “Fuera ICE”. Asimismo, durante una reciente entrega de los premios Grammy, el artista expresó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, agregando posteriormente la frase “Fuera ICE”.

Un Super Bowl histórico para la música latina

Más allá de las críticas, el espectáculo encabezado por Bad Bunny marcó un precedente al convertirlo en el primer artista en protagonizar el medio tiempo del Super Bowl con un repertorio musical completamente en español, consolidando la presencia de la música latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.