Bad Bunny lució vestuario de Zara durante su actuación en el Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a acaparar miradas durante su actuación en el espectáculo del descanso del Super Bowl, celebrado en Santa Clara, California, Estados Unidos, no solo por su presentación musical, sino también por su llamativo vestuario.
Moda accesible en uno de los escenarios más vistos del mundo
La elección de una marca asociada a la moda accesible sorprendió a fanáticos y expertos, ya que el Super Bowl es considerado uno de los escenarios más influyentes a nivel global, donde suelen participar diseñadores de alta costura y marcas de lujo.
Bad Bunny, reconocido por su estilo innovador y su impacto en las tendencias, ha utilizado su imagen para romper esquemas dentro de la industria musical y de la moda, consolidándose como uno de los artistas latinos con mayor influencia en la cultura pop.
Impacto global de Bad Bunny
El intérprete continúa posicionándose como una de las figuras más relevantes del entretenimiento internacional, destacándose por fusionar música, identidad cultural y moda en cada una de sus presentaciones.
Su participación en el evento deportivo más visto del año reafirma su proyección mundial y su capacidad para marcar tendencias tanto en el ámbito musical como en el estilístico.
FUENTE: EFE