SENNIAF activa plan de acción tras denuncias por irregularidades en albergues

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senniaf ) sostuvo este lunes una reunión extraordinaria para abordar las recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en albergues y definir un plan de acción enfocado en la protección de los menores de edad bajo custodia del Estado.

La medida surge luego de la denuncia presentada la semana pasada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, tras una inspección realizada al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la cual posteriormente fue formalizada ante el Ministerio Público.

Denuncias sobre presuntas vulneraciones

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tuvo este lunes una reunión extraordinaria para abordar las recientes denuncias de irregularidades en albergues, y armaron un plan de acción dirigido a la protección de los menores de edad… pic.twitter.com/wbSX8kXp5C — Telemetro Reporta (@TReporta) February 9, 2026

De acuerdo con Brenes, durante la inspección recibió testimonios de exfuncionarios del albergue, quienes alertaron sobre posibles casos de maltrato, abuso sexual y otras situaciones que podrían vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes que permanecen en esa instalación.

Medidas adoptadas por la Senniaf

La Junta Directiva de la entidad anunció que el plan de acción contempla varias medidas inmediatas, entre ellas:

Inspección técnica urgente al CAI de Tocumen

Inicio de proceso de interdicción para población adulta con discapacidad

Movilización de población adulta que permanece en el centro

Supervisión institucional y evaluación administrativa de la Senniaf

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el bienestar de los menores bajo tutela estatal, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.