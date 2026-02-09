Consorcio Panamá Cuarto Puente asegura cumplimiento de normativa laboral ante paro de trabajadores

El Consorcio Panamá Cuarto Puente indicó que desarrolla sus operaciones en cumplimiento de la normativa laboral vigente en Panamá, conforme a la nueva convención colectiva establecida en enero de 2026.
El Consorcio Panamá Cuarto Puente indicó que desarrolla sus operaciones en cumplimiento de la normativa laboral vigente en Panamá, conforme a la nueva convención colectiva establecida en enero de 2026, y la gestión de las cuotas laborales se realiza conforme a la normativa…