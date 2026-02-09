Panamá Nacionales -  9 de febrero de 2026 - 16:59

Consorcio Panamá Cuarto Puente asegura cumplimiento de normativa laboral ante paro de trabajadores

El Consorcio Panamá Cuarto Puente aseguró que la gestión de las cuotas laborales de sus trabajadores se realiza conforme a la normativa aplicable.

Por Ana Canto

El Consorcio Panamá Cuarto Puente indicó que desarrolla sus operaciones en cumplimiento de la normativa laboral vigente en Panamá, conforme a la nueva convención colectiva establecida en enero de 2026.

Asimismo, aseguró que la gestión de las cuotas laborales se realiza conforme a la normativa aplicable, reconociendo a aquellas organizaciones que cuenten con sus afiliados debidamente acreditados, ante el paro de labores decretado por trabajadores del Suntracs.

