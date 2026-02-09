Panamá Nacionales -  9 de febrero de 2026 - 16:35

Carnaval 2026: estos son los días de cierre en oficinas públicas nacionales y municipales

El día reconocido como descanso durante los Carnavales 2026 será el martes 17, aplicable a todos los trabajadores del sector público y privado.

Días de cierre en oficinas públicas nacionales y municipales durante los carnavales 2026.

Días de cierre en oficinas públicas nacionales y municipales durante los carnavales 2026.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional anunció que las oficinas públicas nacionales y municipales permanecerán cerradas del lunes 16 al miércoles 18 de febrero, con motivo de las fiestas del Carnaval 2026.

De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, el día reconocido como descanso por fiesta nacional será el martes 17 de febrero, aplicable a todos los trabajadores del sector público y privado.

Le podría interesar: Carnavales 2026: prohibiciones en el Festival Carnavalístico de la ciudad de Panamá

Personal que deberá trabajar durante los Carnavales 2026

  • Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
  • Instalaciones de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social
  • Cuerpo de Bomberos
  • Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)
  • Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
  • Metro de Panamá
  • MiBus
  • Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)
  • ETESA
  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
  • Agencia Panameña de Alimentos
  • Recintos portuarios y aeroportuarios

Las instituciones bancarias se regirán por lo establecido en la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2010776896280113358&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS activa Alerta Verde por carnavales: miles de funcionarios listos para atender emergencias

Policía Nacional estructura plan de seguridad para los carnavales en Chiriquí

Instalaciones de la CSS se preparan para activación de Alerta Verde por carnavales

Recomendadas

Más Noticias