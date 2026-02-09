Carnaval 2026: estos son los días de cierre en oficinas públicas nacionales y municipales

Días de cierre en oficinas públicas nacionales y municipales durante los carnavales 2026.

El Gobierno Nacional anunció que las oficinas públicas nacionales y municipales permanecerán cerradas del lunes 16 al miércoles 18 de febrero, con motivo de las fiestas del Carnaval 2026 .

De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, el día reconocido como descanso por fiesta nacional será el martes 17 de febrero, aplicable a todos los trabajadores del sector público y privado.

Personal que deberá trabajar durante los Carnavales 2026

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)

Instalaciones de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social

Cuerpo de Bomberos

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

Metro de Panamá

MiBus

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)

ETESA

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Agencia Panameña de Alimentos

Recintos portuarios y aeroportuarios

Las instituciones bancarias se regirán por lo establecido en la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá.