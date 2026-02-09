Carnaval 2026: estos son los días de cierre en oficinas públicas nacionales y municipales

El Gobierno Nacional anunció que las oficinas públicas nacionales y municipales permanecerán cerradas del lunes 16 al miércoles 18 de febrero, con motivo de las fiestas del Carnaval 2026.
Personal que deberá trabajar durante los Carnavales 2026
- Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
- Instalaciones de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social
- Cuerpo de Bomberos
- Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)
- Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
- Metro de Panamá
- MiBus
- Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)
- ETESA
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
- Agencia Panameña de Alimentos
- Recintos portuarios y aeroportuarios
Las instituciones bancarias se regirán por lo establecido en la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá.