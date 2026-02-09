CSS activa Alerta Verde por carnavales: miles de funcionarios listos para atender emergencias

La Caja de Seguro Social ( CSS ) activó la Alerta Verde a nivel nacional como parte de su plan de contingencia para los Carnavales 2026. La medida, instruida por el director general Dino Mon, será ejecutada por el Departamento de Gestión de Emergencias (ENGEP), con el objetivo de garantizar una atención oportuna ante el aumento de incidencias propias de estas fechas.

También te puede interesar: Citas de laboratorio en la CSS: horario de atención, pasos para agendar y policlínicas habilitadas

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Policlínica - CSS.jpg Centros de atención de la CSS preparados para atender emergencias. CSS

CSS: recursos disponibles y personal de turno

Para dar cobertura tanto a asegurados como a no asegurados, la institución ha dispuesto una logística robusta que entrará en vigor del viernes 13 al miércoles 18 de febrero. El despliegue incluye los siguientes recursos operativos:

Un total de 32 instalaciones de salud habilitadas para urgencias.

Aproximadamente 6,000 funcionarios activos, entre médicos, enfermeras, técnicos y personal de radiología.

Una flota de 52 ambulancias distribuidas estratégicamente en todo el país.

Capacidad para realizar turnos extraordinarios si la demanda de pacientes supera los servicios habituales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2020924406839771147?s=20&partner=&hide_thread=false Instalaciones de la CSS se preparan para activación de Alerta Verde por carnavales https://t.co/tGGxSt6pFu — Telemetro Reporta (@TReporta) February 9, 2026

Principales causas de atención y recomendaciones

El doctor Carlos Cerrud Cedeño, jefe de gestión de emergencias, advirtió que históricamente se superan las 8,000 atenciones durante este periodo. Las emergencias más comunes incluyen traumas por accidentes, intoxicaciones alimentarias o por ingesta de alcohol, y cuadros de deshidratación severa.

Debido a la intensidad del verano, se recomienda el uso de bloqueadores solares y una hidratación constante, especialmente en niños y adultos mayores, para evitar complicaciones de salud mientras se disfruta de las festividades en las provincias centrales, Colón o San Blas.