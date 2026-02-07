Citas de laboratorio en la CSS: horario de atención, pasos para agendar y policlínicas habilitadas

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que habilitó, en 12 unidades de salud, el servicio de citas telefónicas para laboratorio mediante el número 199. Los asegurados podrán gestionar su cita desde el celular o teléfono fijo, sin necesidad de acudir previamente a la instalación.
- Hospital Dr. Rafael Hernández - David
- Policlínica Dr. Gustavo A. Ríos - David
Coclé
- Policlínica Manuel Paulino Ocaña - Penonomé
- Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas - Aguadulce
- Policlínica San Juan de Dios - Natá
Panamá Oeste
- Policlínica Dr. Juan Vega Méndez - San Carlos
- Policlínica Dr. Santiago Barraza - La Chorrera
Panamá
- Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés - Calidonia
- Policlínica Dr. Edilberto Culiolis - Las Cumbres
- Policlínica Don Alejandro De La Guardia Hijo - Betania
- Policlínica Dr. Joaquín Vallarino - Juan Díaz
- Policlínica Generoso Guardia - Santa Librada