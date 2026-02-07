Panamá Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 17:30

Citas de laboratorio en la CSS: horario de atención, pasos para agendar y policlínicas habilitadas

La CSS informó que el servicio de citas telefónicas para laboratorio estará disponible de lunes a viernes, en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Policlínicas de la CSS. 

Policlínicas de la CSS. 

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que habilitó, en 12 unidades de salud, el servicio de citas telefónicas para laboratorio mediante el número 199. Los asegurados podrán gestionar su cita desde el celular o teléfono fijo, sin necesidad de acudir previamente a la instalación.

Horario de atención y pasos para agendar la cita de la laboratorio en la CSS

Horario

  • Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Pasos para solicitar la cita de laboratorio

  • Llamar desde un teléfono o celular al número 199
  • Luego de concretar la llamada, elegir la opción 2

Policlínicas con citas telefónicas de laboratorio

Chiriquí

  • Hospital Dr. Rafael Hernández - David
  • Policlínica Dr. Gustavo A. Ríos - David

Coclé

  • Policlínica Manuel Paulino Ocaña - Penonomé
  • Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas - Aguadulce
  • Policlínica San Juan de Dios - Natá

Panamá Oeste

  • Policlínica Dr. Juan Vega Méndez - San Carlos
  • Policlínica Dr. Santiago Barraza - La Chorrera

Panamá

  • Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés - Calidonia
  • Policlínica Dr. Edilberto Culiolis - Las Cumbres
  • Policlínica Don Alejandro De La Guardia Hijo - Betania
  • Policlínica Dr. Joaquín Vallarino - Juan Díaz
  • Policlínica Generoso Guardia - Santa Librada
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2020197340640874893&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Servidores públicos recibirán el pago de la quincena de febrero antes de los Carnavales 2026

CSS trasladará especialidades de la policlínica Hugo Spadafora al Hospital Manuel Amador Guerrero

Parque Norte: Alcaldía de Panamá ofrece transporte gratuito hacia el "Mundo Jurásico" este fin de semana

Recomendadas

Más Noticias