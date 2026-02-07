Veraguas Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 15:15

IFARHU suspende pagos del PASE-U en sectores de Veraguas por mal tiempo

Los desembolsos se reanudarán en fechas que serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre la suspensión temporal del tercer pago de la beca PASE-U en la costa sur de la provincia de Veraguas, programado para la semana del 9 al 13 de febrero.

La medida obedece a razones administrativas y operativas, así como al mal tiempo registrado en los últimos días.

Los desembolsos se reanudarán en fechas que serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la institución.

