IFARHU suspende pagos del PASE-U en sectores de Veraguas por mal tiempo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre la suspensión temporal del tercer pago de la beca PASE-U en la costa sur de la provincia de Veraguas, programado para la semana del 9 al 13 de febrero.
La medida obedece a razones administrativas y operativas, así como al mal tiempo registrado en los últimos días.
Los desembolsos se reanudarán en fechas que serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la institución.
Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "COMUNICADO Debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en el Norte de la provincia de Veraguas, los pagos programados han sido suspendidos temporalmente como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de los beneficiarios y del personal."
View this post on Instagram