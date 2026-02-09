Panamá recompra parte de su deuda para reducir intereses y disminuir el saldo de la deuda pública

El Gobierno de la República de Panamá , a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció el inicio de una operación financiera destinada a recomprar parte de la deuda pública que el país mantiene en bonos internacionales.

Según informó la entidad, esta iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental para administrar de forma responsable la deuda pública, con el objetivo de disminuir el pago de intereses a largo plazo y reducir el saldo total de las obligaciones financieras del país.

Reordenamiento de compromisos financieros

El MEF explicó que la recompra permitirá optimizar la estructura de la deuda, facilitando un mejor manejo de los compromisos y vencimientos financieros del Estado.

Para ejecutar la operación, el Gobierno contempla utilizar recursos provenientes de una posible emisión de nuevos bonos internacionales, con plazos aproximados de ocho y doce años, dependiendo de las condiciones del mercado al momento de concretarse la transacción.

Impacto en la estabilidad económica en Panamá

De acuerdo con el Gobierno, esta estrategia contribuirá a fortalecer las finanzas públicas y a consolidar una base más sólida para la estabilidad fiscal y económica del país.

Además, se espera que la medida permita reducir las tasas de interés tanto en el sector público como en el privado, lo que podría incentivar la inversión nacional y extranjera, promover la generación de empleos y mejorar la calidad de vida de la población.