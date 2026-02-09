ATTT: Esta es la multa por conducir sin licencia en Panamá

Conducir sin portar la licencia en Panamá puede generar una multa de B/. 50.00, además de la retención del vehículo, según lo establece el Reglamento de Tránsito de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) .

Esta sanción forma parte de las infracciones contempladas en el Capítulo II, artículo 109 del reglamento, el cual establece que tanto panameños como extranjeros con residencia autorizada pueden obtener una licencia de conducir a partir de los 18 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

ATTT advierte multa de B/. 50 por conducir sin portar licencia

El artículo 132 del reglamento prohíbe a los conductores:

Portar una licencia deteriorada o ilegible.

Utilizar una licencia que no corresponda al tipo de vehículo que conduce.

Manejar con licencia vencida, suspendida o cancelada.

No portar la licencia al momento de conducir.

Licencia-conducir-sertracen (1).jpg

Las autoridades reiteran que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones económicas y medidas administrativas.

Vigencia de la licencia en Panamá

El reglamento establece que la licencia de conducir tiene una vigencia de cuatro años para la mayoría de los conductores. Sin embargo, las personas mayores de 70 años deberán renovar el documento cada dos años, conforme lo dispone el artículo 117.

‍Permiso provisional para menores de edad

La normativa también contempla que jóvenes mayores de 16 años pueden solicitar un permiso provisional para conducir automóviles particulares y motocicletas.

Este permiso es válido hasta que el conductor cumpla los 18 años y permite manejar únicamente en un horario restringido entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m., según lo establece el artículo 118.

Llamado a cumplir las normas de tránsito

La ATTT recuerda a los conductores la importancia de mantener la documentación vigente y portar la licencia al momento de conducir, con el objetivo de evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial en el país.