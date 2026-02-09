Boda en el Super Bowl: confirman que pareja se casó de verdad durante show de Bad Bunny

El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny, fue una unión real, según confirmó el representante del cantante a la revista especializada Variety.
Un Super Bowl histórico para la música latina
Bad Bunny lideró el espectáculo del descanso en lo que ha sido considerado un momento histórico, al convertirse en el primer artista en presentar un repertorio musical completamente en español durante el medio tiempo del Super Bowl.
La presentación estuvo cargada de elementos culturales y simbólicos relacionados con su natal Puerto Rico, resaltando aspectos de identidad, música urbana y cultura caribeña ante millones de espectadores a nivel mundial.
Invitados y sorpresas en el espectáculo
Durante el show, el artista estuvo acompañado por diversas figuras del entretenimiento y la música internacional. Entre los invitados destacaron Cardi B, Karol G, Young Miko, David Grutman, Jessica Alba y el actor chileno Pedro Pascal, quienes participaron en diferentes momentos del espectáculo.
Además, el evento incluyó la aparición sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron los únicos artistas que acompañaron vocalmente al cantante durante su presentación.
La combinación de música, escenografía y sorpresas convirtió el espectáculo en uno de los más comentados en redes sociales y plataformas digitales tras su transmisión.
FUENTE: EFE