Super Bowl 2026 estrenará tráilers de grandes películas, pero sin superhéroes

La Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026, no solo será el evento deportivo más visto del planeta, sino también una de las vitrinas más importantes para la industria del cine.
Estudios apuestan millones en publicidad
Durante el evento, compañías como Disney y Universal Pictures encabezarán el lanzamiento de nuevos avances cinematográficos.
El alto costo de estos espacios no ha frenado el interés de los estudios. Se estima que cada 30 segundos de publicidad durante la Super Bowl cuesta cerca de 10 millones de dólares, convirtiendo el evento en el escaparate publicitario más importante del año.
Las películas que podrían presentar tráilers
Aunque algunos avances aún no han sido confirmados oficialmente, estas son las producciones que generan mayores expectativas:
The Mandalorian y Grogu
Uno de los tráilers más esperados sería el de The Mandalorian y Grogu, que marcará el regreso de la franquicia Star Wars a la pantalla grande.
La película continuará la historia del cazarrecompensas Din Djarin junto al popular Grogu, conocido por los fanáticos como “Baby Yoda”. Estreno en cines: 22 de mayo de 2026
Super Mario Galaxy: La Película
Universal Pictures también podría apostar fuerte con Super Mario Galaxy: La Película, secuela del exitoso filme animado basado en el famoso videojuego.
Tras el impacto global de la primera entrega, esta producción apunta nuevamente a atraer a familias y fanáticos de la saga.
Estreno en cines: 1 de abril de 2026
Toy Story 5
Pixar buscaría recuperar su éxito en taquilla con Toy Story 5, nueva entrega de la emblemática franquicia protagonizada por Woody y Buzz Lightyear.
Hasta ahora solo se ha presentado un teaser, por lo que la Super Bowl representaría el escenario ideal para revelar el primer tráiler oficial.
Estreno en cines: 19 de junio de 2026
Importante mencionar que otros grandes estrenos serán presentados en el evento de inicio de año que se espera revisar todas expectativas, junto con la presentación de medio tiempo del cantante puertorriqueño Bad Bunny.
Ausencia de superhéroes marca tendencia
A diferencia de años anteriores, estudios como Sony y Warner Bros. no presentarían avances de sus producciones de superhéroes durante el evento.
Este cambio podría reflejar una estrategia de promoción diferente dentro de la industria cinematográfica, dando mayor protagonismo a la animación y franquicias clásicas.
La Super Bowl, un evento que va más allá del deporte
Además del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots, la Super Bowl se ha consolidado como un espectáculo global que combina deporte, música, publicidad y entretenimiento, captando la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.