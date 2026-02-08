Super Bowl 2026 estrenará tráilers de grandes películas, pero sin superhéroes

La Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026, no solo será el evento deportivo más visto del planeta, sino también una de las vitrinas más importantes para la industria del cine.

Como ocurre cada año, los principales estudios aprovecharán la transmisión para lanzar avances exclusivos de sus próximas producciones. Sin embargo, la edición 2026 marcará una diferencia notable: no habrá tráilers de películas de superhéroes, pese a que este año se esperan estrenos como Supergirl, Spider-Man: Brand New Day y Avengers: Doomsday.

Estudios apuestan millones en publicidad

Durante el evento, compañías como Disney y Universal Pictures encabezarán el lanzamiento de nuevos avances cinematográficos.

El alto costo de estos espacios no ha frenado el interés de los estudios. Se estima que cada 30 segundos de publicidad durante la Super Bowl cuesta cerca de 10 millones de dólares, convirtiendo el evento en el escaparate publicitario más importante del año.

Las películas que podrían presentar tráilers

Aunque algunos avances aún no han sido confirmados oficialmente, estas son las producciones que generan mayores expectativas:

The Mandalorian y Grogu

New York Comic Con New York (United States), 07/10/2021.- A cosplayer dressed as a Mandalorian from the Star Wars franchise walks through the 2021 New York Comic Con at the Jacob K. Javits Convention Center in New York, New York, USA, 07 October 2021. The annual event offers pop culture fans exhibitions and displays of popular video games, movies and comic books and many people attend dressed as their favorite fictional character. (Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/JUSTIN LANE

Uno de los tráilers más esperados sería el de The Mandalorian y Grogu, que marcará el regreso de la franquicia Star Wars a la pantalla grande.

La película continuará la historia del cazarrecompensas Din Djarin junto al popular Grogu, conocido por los fanáticos como “Baby Yoda”. Estreno en cines: 22 de mayo de 2026

Super Mario Galaxy: La Película

Universal Pictures también podría apostar fuerte con Super Mario Galaxy: La Película, secuela del exitoso filme animado basado en el famoso videojuego.

Tras el impacto global de la primera entrega, esta producción apunta nuevamente a atraer a familias y fanáticos de la saga.

Estreno en cines: 1 de abril de 2026

Super Mario Bros, película, poster _2311200945704180_7904718283248645414_n.jpg Foto/Universal Pictures

Toy Story 5

Pixar buscaría recuperar su éxito en taquilla con Toy Story 5, nueva entrega de la emblemática franquicia protagonizada por Woody y Buzz Lightyear.

Hasta ahora solo se ha presentado un teaser, por lo que la Super Bowl representaría el escenario ideal para revelar el primer tráiler oficial.

Estreno en cines: 19 de junio de 2026

Importante mencionar que otros grandes estrenos serán presentados en el evento de inicio de año que se espera revisar todas expectativas, junto con la presentación de medio tiempo del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Ausencia de superhéroes marca tendencia

A diferencia de años anteriores, estudios como Sony y Warner Bros. no presentarían avances de sus producciones de superhéroes durante el evento.

Este cambio podría reflejar una estrategia de promoción diferente dentro de la industria cinematográfica, dando mayor protagonismo a la animación y franquicias clásicas.

La Super Bowl, un evento que va más allá del deporte

Además del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots, la Super Bowl se ha consolidado como un espectáculo global que combina deporte, música, publicidad y entretenimiento, captando la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.