¿Dónde ver el Super Bowl LX y la presentación de Bad Bunny en Panamá?

Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Por Ana Canto Este domingo 8 de febrero, los fanáticos del fútbol americano podrán ver en vivo en Panamá el Super Bowl LX, en el que se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, a través de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

El partido está programado para las 6:30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos, misma hora en Panamá), y promete una gran audiencia no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global.

