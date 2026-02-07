Super Bowl LX Deportes -  7 de febrero de 2026 - 20:32

¿Dónde ver el Super Bowl LX y la presentación de Bad Bunny en Panamá?

Bad Bunny, reciente ganador del premio Grammy en la categoría Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”, se presentará en el Super Bowl LX.

Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este domingo 8 de febrero, los fanáticos del fútbol americano podrán ver en vivo en Panamá el Super Bowl LX, en el que se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, a través de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

El partido está programado para las 6:30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos, misma hora en Panamá), y promete una gran audiencia no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global.

Bad Bunny y su histórica presentación en el Super Bowl LX

Bad Bunny, reciente ganador del premio Grammy en la categoría Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”, se presentará en el espectáculo de medio tiempo. El artista protagonizará uno de los shows más emblemáticos del evento deportivo, con un repertorio interpretado completamente en español.

