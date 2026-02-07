¿Dónde ver el Super Bowl LX y la presentación de Bad Bunny en Panamá?

Este domingo 8 de febrero, los fanáticos del fútbol americano podrán ver en vivo en Panamá el Super Bowl LX, en el que se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, a través de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.
Bad Bunny y su histórica presentación en el Super Bowl LX
Bad Bunny, reciente ganador del premio Grammy en la categoría Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”, se presentará en el espectáculo de medio tiempo. El artista protagonizará uno de los shows más emblemáticos del evento deportivo, con un repertorio interpretado completamente en español.