Béisbol Juvenil 2026: resultados del 5 de febrero, sigue la batalla por la semifinal y próximos juegos

La Serie de Ocho del Béisbol Juvenil 2026 vive su momento más decisivo. Los resultados del jueves 5 de febrero comienzan a marcar el destino de los equipos, con Coclé asegurando su pase a las semifinales, y varios conjuntos obligados a ganar en la recta final para mantenerse con vida en el torneo.

También te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026: resultados del 4 de febrero, Coclé clasifica y partidos del 5 de enero

Béisbol Juvenil 2026: resultados del jueves 5 de febrero

Panamá Oeste 8 vs Herrera 2

vs Herrera Panamá Metro 6 vs Panamá Este 3

Con esta victoria, Panamá Oeste confirma su consistencia en la Serie de Ocho y se convierte en el segundo clasificado a semifinales, respaldado por una ofensiva oportuna y un pitcheo sólido que lo mantiene como serio candidato al título. Panamá Metro cosecha una victoria y esta a un juego para pasara a la semifinal pero Este no regalará nada sin dar batalla.

SaveClip.App_626317410_18554201551036276_2504459176253225276_n Resultados del jueves 5 de febrero. RPC

Así van las clasificaciones para las semifinales

Coclé siendo el primer clasificado a semifinales tras una fase impecable, mientras Panamá Oeste se consolido como el segundo equipo en pasar a la siguiente ronda; Panamá Metro y Panamá Este mantienen una pelea directa por el cupo, y Chiriquí y Los Santos protagonizan una serie cerrada que se definirá en las últimas jornadas.

SaveClip.App_626066488_18513187006078896_2514887251451996029_n Así van las clasificaciones a semifinales. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: juego del viernes 6 de febrero

A solo dos días del cierre, la Serie de Ocho se vive como una final anticipada. La emoción continúa con un gran encuentro que dará inicio a las 7:00 p.m: