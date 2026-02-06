Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  6 de febrero de 2026 - 08:45

Béisbol Juvenil 2026: resultados del 5 de febrero, sigue la batalla por la semifinal y próximos juegos

Oeste se convierte en el segundo clasificado a semifinales del Béisbol Juvenil 2026, mientras la lucha por los cupos restantes sigue a dos días del cierre.

Béisbol Juvenil 2026.

La Serie de Ocho del Béisbol Juvenil 2026 vive su momento más decisivo. Los resultados del jueves 5 de febrero comienzan a marcar el destino de los equipos, con Coclé asegurando su pase a las semifinales, y varios conjuntos obligados a ganar en la recta final para mantenerse con vida en el torneo.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del jueves 5 de febrero

  • Panamá Oeste 8 vs Herrera 2
  • Panamá Metro 6 vs Panamá Este 3

Con esta victoria, Panamá Oeste confirma su consistencia en la Serie de Ocho y se convierte en el segundo clasificado a semifinales, respaldado por una ofensiva oportuna y un pitcheo sólido que lo mantiene como serio candidato al título. Panamá Metro cosecha una victoria y esta a un juego para pasara a la semifinal pero Este no regalará nada sin dar batalla.

SaveClip.App_626317410_18554201551036276_2504459176253225276_n
Resultados del jueves 5 de febrero.

Así van las clasificaciones para las semifinales

Coclé siendo el primer clasificado a semifinales tras una fase impecable, mientras Panamá Oeste se consolido como el segundo equipo en pasar a la siguiente ronda; Panamá Metro y Panamá Este mantienen una pelea directa por el cupo, y Chiriquí y Los Santos protagonizan una serie cerrada que se definirá en las últimas jornadas.

SaveClip.App_626066488_18513187006078896_2514887251451996029_n
As&iacute; van las clasificaciones a semifinales.

Béisbol Juvenil 2026: juego del viernes 6 de febrero

A solo dos días del cierre, la Serie de Ocho se vive como una final anticipada. La emoción continúa con un gran encuentro que dará inicio a las 7:00 p.m:

  • Los Santos vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín
