Béisbol Juvenil 2026 Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 09:43

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 2 de febrero, La Leña Roja invicta y próximos partidos

Dos duelos de alto nivel marcaron la jornada del Béisbol Juvenil 2026, con Coclé como protagonista en la Serie de Ocho.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Serie de Ocho del Béisbol Juvenil 2026 comienza a tomar forma y la jornada del lunes 2 de febrero dejó señales claras. Coclé volvió a imponer condiciones para seguir invicto, mientras que Los Santos dio un golpe importante al superar por la mínima a Chiriquí en un duelo cargado de emoción.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 2 de febrero

  • Coclé 4-1 Occidente

  • Los Santos 6-5 Chiriquí

Coclé mostró nuevamente solidez desde el montículo y oportunismo a la ofensiva para dominar a un Occidente que continúa sin encontrar el rumbo. En el otro choque, Los Santos supo manejar la presión en los innings finales y frenó la reacción chiricana para llevarse una victoria clave.

SaveClip.App_625982378_18553037719036276_962866287228313849_n

Así va la tabla de posiciones

Tras los resultados del lunes, Coclé se mantiene con marca perfecta y comparte protagonismo con Panamá Metro que a dominado a Panamá Este. Chiriquí y Los Santos se mantienen en la pelea, mientras que Occidente sigue en el fondo sin triunfos.

El torneo es corto y cada derrota pesa. Los equipos que han arrancado fuertes comienzan a marcar distancia, obligando a los rezagados a reaccionar cuanto antes si no quieren comprometer sus aspiraciones.

SaveClip.App_625385157_18511971586078896_6002044862964676770_n

Béisbol Juvenil 2026: estos son los partidos del martes 3 de febrero

Estos son los partidos que se darán acabo el martes 3 de febrero, todos iniciando a las 7:00 p.m.:

  • Coclé vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses

  • Panamá Oeste vs Herrera – Estadio Claudio Nieto

  • Panamá Metro vs Panamá Este – Estadio Rod Carew

  • Chiriquí vs Los Santos - Estadio R. Hernandez

La jornada del martes promete movimientos en la tabla. Coclé buscará extender su racha, Chiriquí necesita respuesta inmediata y el duelo entre Metro y Este se perfila como uno de los más atractivos de la fecha.

SaveClip.App_627156709_18511971754078896_8864858656914731244_n
