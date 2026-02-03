Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 2 de febrero, La Leña Roja invicta y próximos partidos

La Serie de Ocho del Béisbol Juvenil 2026 comienza a tomar forma y la jornada del lunes 2 de febrero dejó señales claras. Coclé volvió a imponer condiciones para seguir invicto, mientras que Los Santos dio un golpe importante al superar por la mínima a Chiriquí en un duelo cargado de emoción.
Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 2 de febrero
-
Coclé 4-1 Occidente
-
Los Santos 6-5 Chiriquí
Coclé mostró nuevamente solidez desde el montículo y oportunismo a la ofensiva para dominar a un Occidente que continúa sin encontrar el rumbo. En el otro choque, Los Santos supo manejar la presión en los innings finales y frenó la reacción chiricana para llevarse una victoria clave.
Así va la tabla de posiciones
Tras los resultados del lunes, Coclé se mantiene con marca perfecta y comparte protagonismo con Panamá Metro que a dominado a Panamá Este. Chiriquí y Los Santos se mantienen en la pelea, mientras que Occidente sigue en el fondo sin triunfos.
El torneo es corto y cada derrota pesa. Los equipos que han arrancado fuertes comienzan a marcar distancia, obligando a los rezagados a reaccionar cuanto antes si no quieren comprometer sus aspiraciones.
Béisbol Juvenil 2026: estos son los partidos del martes 3 de febrero
Estos son los partidos que se darán acabo el martes 3 de febrero, todos iniciando a las 7:00 p.m.:
-
Coclé vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses
Panamá Oeste vs Herrera – Estadio Claudio Nieto
Panamá Metro vs Panamá Este – Estadio Rod Carew
- Chiriquí vs Los Santos - Estadio R. Hernandez
La jornada del martes promete movimientos en la tabla. Coclé buscará extender su racha, Chiriquí necesita respuesta inmediata y el duelo entre Metro y Este se perfila como uno de los más atractivos de la fecha.