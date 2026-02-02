Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 1 de febrero, la pelea sigue y estos son los próximos partidos

La intensidad no baja en la Serie de Ocho del Béisbol Juvenil 2026 . En el Día 3 del calendario, cada resultado comenzó a pesar doble y la lucha por avanzar se volvió más cerrada que nunca.

Béisbol Juvenil: resultados del Día 3 de la Serie de Ocho

Panamá Oeste logró una victoria clave al vencer 3-2 a Herrera en un duelo parejo, definido por la efectividad en los momentos decisivos. El equipo del West supo manejar la presión y sacar un triunfo que lo mantiene en carrera.

En el otro compromiso, Panamá Metro impuso su juego y derrotó 4-1 a Panamá Este, mostrando control desde el montículo y orden ofensivo. Los metropolitanos continúan afirmándose como uno de los conjuntos más consistentes de la ronda.

Tabla de posiciones: la pelea se aprieta

Tras tres jornadas de competencia, Coclé, Chiriquí y Panamá Metro se mantienen invictos y marcan el ritmo de la Serie de Ocho. Panamá Oeste y Herrera siguen cerca, mientras Occidente, Panamá Este y Los Santos comienzan a jugar con menos margen de error.

La clasificación empieza a marcar diferencias, pero aún nada está definido.

Tabla de posiciones de la Serie de Ocho. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: partidos del lunes 2 de febrero

Todos los partidos darán inicio a las 7:00 p.m.

Coclé vs Occidente | Estadio de las Glorias Deportivas

| Estadio de las Glorias Deportivas Chiriquí vs Los Santos | Estadio Roberto Hernández

El Día 4 promete choques determinantes. Coclé buscará sostener su paso perfecto, mientras Occidente y Los Santos están obligados a responder para no comprometer sus aspiraciones.

La Serie de Ocho entra en su tramo más exigente y cada out cuenta.