Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 1 de febrero, la pelea sigue y estos son los próximos partidos

La intensidad no baja en la Serie de Ocho del Béisbol Juvenil 2026. En el Día 3 del calendario, cada resultado comenzó a pesar doble y la lucha por avanzar se volvió más cerrada que nunca.
Béisbol Juvenil: resultados del Día 3 de la Serie de Ocho
Panamá Oeste logró una victoria clave al vencer 3-2 a Herrera en un duelo parejo, definido por la efectividad en los momentos decisivos. El equipo del West supo manejar la presión y sacar un triunfo que lo mantiene en carrera.
En el otro compromiso, Panamá Metro impuso su juego y derrotó 4-1 a Panamá Este, mostrando control desde el montículo y orden ofensivo. Los metropolitanos continúan afirmándose como uno de los conjuntos más consistentes de la ronda.
Tabla de posiciones: la pelea se aprieta
Tras tres jornadas de competencia, Coclé, Chiriquí y Panamá Metro se mantienen invictos y marcan el ritmo de la Serie de Ocho. Panamá Oeste y Herrera siguen cerca, mientras Occidente, Panamá Este y Los Santos comienzan a jugar con menos margen de error.
La clasificación empieza a marcar diferencias, pero aún nada está definido.
Béisbol Juvenil 2026: partidos del lunes 2 de febrero
Todos los partidos darán inicio a las 7:00 p.m.
- Coclé vs Occidente | Estadio de las Glorias Deportivas
- Chiriquí vs Los Santos | Estadio Roberto Hernández
El Día 4 promete choques determinantes. Coclé buscará sostener su paso perfecto, mientras Occidente y Los Santos están obligados a responder para no comprometer sus aspiraciones.
La Serie de Ocho entra en su tramo más exigente y cada out cuenta.