Béisbol Juvenil 2026, Ronda de Ocho: resultados, tabla y juegos del domingo 1 de febrero

La Ronda de Ocho del Béisbol Juvenil 2026 completó su segunda jornada. Revisa resultados, estado de las series y los juegos de este domingo 1 de febrero.

Por Noemí Ruíz

La Ronda de Ocho del 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 completó este sábado 31 de enero su segunda jornada, con cuatro partidos cargados de emociones, resultados ajustados y equipos que comienzan a tomar ventaja en sus respectivas series.

Con estos encuentros, las series ya entran en una etapa clave, donde cada triunfo pesa en la lucha por avanzar a las semifinales del torneo.

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la Ronda de Ocho

Jornada del sábado 31 de enero de 2026

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord de la serie: Herrera lidera 1-0

  • Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord de la serie: Panamá Metro lidera 1-0

  • Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord de la serie: Coclé lidera 2-0

  • Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (finalizó en 7 episodios)
  • Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord de la serie: Chiriquí lidera 2-0

  • Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí
  • Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Estado actual de las series – Ronda de Ocho

Juegos de este domingo 1 de febrero

La acción de la Ronda de Ocho continuará este domingo 1 de febrero con dos encuentros:

Herrera vs Panamá Oeste

  • Estadio Mariano Rivera
  • Juego 2
  • 7:00 p.m.
  • Panamá Este vs Panamá Metro

Estadio Rod Carew

  • Juego 2
  • 7:00 p.m.

Estos partidos podrían comenzar a definir el rumbo de las series en esta fase decisiva del campeonato juvenil.

