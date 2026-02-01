Béisbol Juvenil 2026, Ronda de Ocho: resultados, tabla y juegos del domingo 1 de febrero

La Ronda de Ocho del 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 completó este sábado 31 de enero su segunda jornada, con cuatro partidos cargados de emociones, resultados ajustados y equipos que comienzan a tomar ventaja en sus respectivas series.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Con estos encuentros, las series ya entran en una etapa clave, donde cada triunfo pesa en la lucha por avanzar a las semifinales del torneo.

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la Ronda de Ocho

Jornada del sábado 31 de enero de 2026

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord de la serie: Herrera lidera 1-0

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord de la serie: Panamá Metro lidera 1-0

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord de la serie: Coclé lidera 2-0

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (finalizó en 7 episodios)

(finalizó en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord de la serie: Chiriquí lidera 2-0

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Estado actual de las series – Ronda de Ocho

image

Juegos de este domingo 1 de febrero

La acción de la Ronda de Ocho continuará este domingo 1 de febrero con dos encuentros:

Herrera vs Panamá Oeste

Estadio Mariano Rivera

Juego 2

7:00 p.m.

Panamá Este vs Panamá Metro

Estadio Rod Carew

Juego 2

7:00 p.m.

Estos partidos podrían comenzar a definir el rumbo de las series en esta fase decisiva del campeonato juvenil.