Serie del Caribe 2026 inicia en Jalisco: selección de Panamá salta al diamante caribeño

El sábado 1 de febrero arranca oficialmente la Serie del Caribe 2026 en Jalisco, México, un evento que concentra la atención del béisbol latinoamericano y en el que la Selección de Panamá inicia su participación con la misión de competir al más alto nivel y consolidar su crecimiento internacional.

Anota las fechas: la fiesta del béisbol del Caribe ya está a la vuelta de la esquina Calendario oficial de la Serie del Caribe #Jalisco2026 ¡Nos vemos en Jalisco! #SerieDelCaribe

Panamá, lista para el reto caribeño

El conjunto panameño forma parte del grupo de selecciones que disputarán la ronda regular del 1 al 5 de febrero, enfrentando a rivales históricos como México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Cada partido será clave en la lucha por avanzar a las semifinales del viernes 6 y asegurar un cupo en la final del sábado 7 de febrero.

Panamá llega a la Serie del Caribe 2026 con una combinación de talento joven y experiencia, respaldada por el rendimiento del béisbol profesional local. La expectativa está puesta en una actuación sólida que permita al equipo mantenerse competitivo jornada tras jornada.

Un escenario de alto nivel internacional

La sede en Jalisco ofrece un marco ideal para el torneo, con estadios de primer nivel y una agenda diseñada para el horario estelar, lo que amplifica la visibilidad de cada encuentro a nivel regional. Para Panamá, esta vitrina representa una oportunidad clave de proyección deportiva y fortalecimiento de su imagen en el béisbol caribeño.

Con el primer lanzamiento del torneo, la selección panameña inicia un nuevo capítulo en su historia dentro de la Serie del Caribe, impulsada por la ilusión de su afición y el objetivo de trascender en uno de los escenarios más exigentes del béisbol internacional.