Béisbol Juvenil 2026: lista la Serie de 8 y el calendario inicia este viernes 30 de enero

Tras el sorteo realizado por FEDEBEIS, quedaron establecidos los cruces y el calendario oficial de la Serie de Ocho de la temporada de Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) realizó este jueves 29 de enero a las 10:00 a.m. el sorteo oficial de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, quedando definidas las posiciones finales y los emparejamientos para la siguiente fase del torneo, que inicia este viernes 30 de enero.

Béisbol Juvenil 2026: así quedaron las posiciones tras la ronda regular

Luego de concluida la etapa regular, los ocho equipos clasificados avanzan a la Serie de Ocho en el siguiente orden:

  1. Coclé
  2. Chiriquí
  3. Herrera
  4. Panamá Metro
  5. Chiriquí Occidente
  6. Panamá Este
  7. Los Santos
  8. Panamá Oeste

Estas posiciones sirvieron de base para el sorteo y la conformación del calendario oficial de la ronda.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del viernes 30 de enero

La acción de la ronda de 8 comenzará este viernes 30 de enero, con dos encuentros programados a las 7:00 p.m.:

  • Chiriquí Occidente vs Coclé, Estadio Remón Cantera
  • Los Santos vs Chiriquí, Estadio Kenny Serracín

La Serie de Ocho se disputará con un calendario intenso en distintas sedes del país, marcando una etapa decisiva rumbo a las semifinales del Béisbol Juvenil 2026, donde cada juego será decisivo en la lucha por el título nacional.

