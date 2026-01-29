Béisbol Juvenil 2026: lista la Serie de 8 y el calendario inicia este viernes 30 de enero

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) realizó este jueves 29 de enero a las 10:00 a.m. el sorteo oficial de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , quedando definidas las posiciones finales y los emparejamientos para la siguiente fase del torneo, que inicia este viernes 30 de enero.

Béisbol Juvenil 2026: así quedaron las posiciones tras la ronda regular

Luego de concluida la etapa regular, los ocho equipos clasificados avanzan a la Serie de Ocho en el siguiente orden:

Coclé Chiriquí Herrera Panamá Metro Chiriquí Occidente Panamá Este Los Santos Panamá Oeste

Estas posiciones sirvieron de base para el sorteo y la conformación del calendario oficial de la ronda.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del viernes 30 de enero

La acción de la ronda de 8 comenzará este viernes 30 de enero, con dos encuentros programados a las 7:00 p.m.:

Chiriquí Occidente vs Coclé , Estadio Remón Cantera

, Estadio Remón Cantera Los Santos vs Chiriquí, Estadio Kenny Serracín

La Serie de Ocho se disputará con un calendario intenso en distintas sedes del país, marcando una etapa decisiva rumbo a las semifinales del Béisbol Juvenil 2026, donde cada juego será decisivo en la lucha por el título nacional.