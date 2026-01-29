Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  29 de enero de 2026 - 09:44

Béisbol Juvenil 2026: sorteo para la serie de 8, hora, fecha y dónde verlo

FEDEBEIS realizará este jueves el Sorteo de Refuerzos del Béisbol Juvenil 2026 para la Serie de 8, un proceso clave para reforzar a los equipos clasificados.

Sorteo para la Serie de 8 del Béisbol Juvenil 2026.

Sorteo para la Serie de 8 del Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) realizará el jueves 29 de enero el esperado Sorteo de Refuerzos para la Serie de 8 del Béisbol Juvenil 2026, un proceso clave que permitirá a los equipos clasificados fortalecer sus nóminas de cara a la siguiente fase del campeonato.

¿A qué hora y dónde será el sorteo?

El sorteo se llevará a cabo hoy desde las 10:00 a.m., en la sala de conferencias de FEDEBEIS, ubicada en el tercer piso del Estadio Rod Carew.

Los equipos clasificados participarán a través de sus managers y delegados, quienes podrán intervenir de forma presencial o vía Zoom.

¿Dónde ver el sorteo en vivo?

El certamen será transmitido en vivo a través de RPC TV, permitiendo que fanáticos sigan el proceso en tiempo real.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 12.16.38 PM
En el sorteo se definirán los próximos encuentros de esta temporada.

En el sorteo se definirán los próximos encuentros de esta temporada.

¿Cómo funciona el sorteo de refuerzos?

Cada uno de los ocho equipos clasificados tendrá derecho a seleccionar un (1) jugador refuerzo, proveniente de las novenas eliminadas en la ronda regular: Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Colón.

La elección de estos refuerzos puede marcar una diferencia clave en el rendimiento de los equipos durante la Serie de 8, una de las fases más competitivas del torneo juvenil.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Sorteo de Refuerzo será hoy desde las 10:00 a.m. Prensa. Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol en uso de sus facultades informa que el sorteo de refuerzo para la Serie de 8 se realizará este jueves 29 de enero desde las 10:00 a.m. en la sala de conferencias de la Fedebeis en el estadio Rod Carew, piso 3. Los equipos clasificados a través de sus managers y delegados podrán participar vía zoom y el certamen se transmitirá en vivo a través de nuestro canal de Fedebeis Zone en Youtube y en nuestras redes sociales. Cada equipo tiene derecho a seleccionar un refuerzo, proveniente de los equipos que han quedado fuera de la contienda (Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Colón)."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: resultados del martes 27 de enero y ultimo partido de la ronda regular

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 27 de enero, Herrera sobrevive y se juega penúltimo partido

Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 25 de enero y próximos partidos ya en la recta final

Recomendadas

Más Noticias