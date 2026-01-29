Béisbol Juvenil 2026: sorteo para la serie de 8, hora, fecha y dónde verlo

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) realizará el jueves 29 de enero el esperado Sorteo de Refuerzos para la Serie de 8 del Béisbol Juvenil 2026 , un proceso clave que permitirá a los equipos clasificados fortalecer sus nóminas de cara a la siguiente fase del campeonato.

¿A qué hora y dónde será el sorteo?

El sorteo se llevará a cabo hoy desde las 10:00 a.m., en la sala de conferencias de FEDEBEIS, ubicada en el tercer piso del Estadio Rod Carew.

Los equipos clasificados participarán a través de sus managers y delegados, quienes podrán intervenir de forma presencial o vía Zoom.

¿Dónde ver el sorteo en vivo?

El certamen será transmitido en vivo a través de RPC TV, permitiendo que fanáticos sigan el proceso en tiempo real.

En el sorteo se definirán los próximos encuentros de esta temporada. FEDEBEIS

¿Cómo funciona el sorteo de refuerzos?

Cada uno de los ocho equipos clasificados tendrá derecho a seleccionar un (1) jugador refuerzo, proveniente de las novenas eliminadas en la ronda regular: Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Colón.

La elección de estos refuerzos puede marcar una diferencia clave en el rendimiento de los equipos durante la Serie de 8, una de las fases más competitivas del torneo juvenil.