Resultados del Béisbol Juvenil 2026 del 3 de febrero y partidos de hoy 4 en la Serie de Ocho

La Serie de Ocho del Béisbol Juvenil 2026 comienza a tomar forma tras una intensa jornada disputada el martes 3 de febrero, donde varios equipos dieron pasos importantes en la tabla de posiciones.

Con un torneo corto y altamente competitivo, cada victoria es clave y cada derrota puede comprometer seriamente las aspiraciones de clasificación.

Béisbol Juvenil: Resultados del martes 3 de febrero

Los encuentros dejaron resultados que empiezan a perfilar a los equipos favoritos:

Panamá Oeste 3 – 1 Herrera

Panamá Este 4 – 3 Panamá Metro

Coclé 10 – 0 Chiriquí Occidente

Chiriquí 3 – 1 Los Santos

Uno de los marcadores más contundentes de la jornada fue la victoria de Coclé, que dominó ampliamente a Chiriquí Occidente, mientras que Panamá Este logró imponerse en un duelo cerrado ante Metro.

Juegos para hoy miércoles 4 de febrero

La acción continúa este miércoles con partidos que podrían ser determinantes en la clasificación:

Darién vs Herrera

Chiriquí vs Los Santos

Panamá Metro vs Panamá Este

Hora: 7:00 p.m.

La Serie de Ocho entra en una fase decisiva, donde los equipos que han iniciado con buen ritmo intentan consolidarse, mientras que otros buscan reaccionar para mantenerse en la pelea por avanzar en el campeonato juvenil, uno de los torneos más seguidos por la fanaticada panameña.