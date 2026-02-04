Fallece adulta mayor tras caerle una palmera debido a los fuertes vientos en Coclé

Una adulta mayor de 78 años resultó herida la noche de este martes en el distrito de Antón, provincia de Coclé, luego de que una palmera cayera sobre su cuerpo debido a los fuertes vientos registrados en el país en los últimos días, asociados a un frente frío que afecta a Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima se encontraba en el patio de su residencia cuando la palmera, ubicada en la propiedad de un vecino, cayó sobre ella. Tras el impacto, la mujer fue trasladada al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé; sin embargo, falleció la mañana de este miércoles 4 de febrero.

En la provincia de Coclé también se han reportado caídas de árboles sobre el tendido eléctrico, lo que ha provocado interrupciones en el suministro de energía en varias comunidades.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó que a nivel nacional más de 30 árboles han sido derribados como consecuencia de las condiciones climáticas. Añadió que estos efectos se mantendrán hasta el sábado 7 de febrero y que durante los próximos días se esperan lluvias dispersas.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a las embarcaciones pequeñas evitar realizar jornadas de trabajo mientras persistan las condiciones adversas.