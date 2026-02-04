Panamá Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 13:47

Agroferias del IMA: publican horarios y puntos de venta a nivel nacional

La entidad recordó que los asistentes a las Agroferias deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 5 y viernes 6 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA – jueves 5 de febrero de 2026

Los Santos

  • Casa de reuniones Andrés Goley, en Cambutal, distrito de Tonosí

Chiriquí

  • Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba

Panamá Este

  • Wuacuco, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Panamá

  • Antigua piquera de buses de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá

Veraguas

  • Agencia del IMA en Soná, distrito de Soná

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján

Coclé

  • Parque Santa Rita, distrito de Antón

Darién

  • Cancha del corregimiento de Puerto Piña, distrito de Chepigana

Agroferias del IMA – viernes 6 de febrero de 2026

Los Santos

  • Casa Cultural de Bajo Coral, distrito de Las Tablas

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Toinajas, distrito de Dolega

Panamá Este

  • Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo

Herrera

  • Casa Comunal de Los Llanos, distrito de Ocú

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de Sa Carlos

Colón

  • Sector del Muelle de Ciricito, distrito de Colón

Veraguas

  • Casa Comunal de San Juan, distrito de San Francisco
  • Cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas

Coclé

  • Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé

Panamá

  • Cuadro Deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre
