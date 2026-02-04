Agroferias del IMA: publican horarios y puntos de venta a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 5 y viernes 6 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA – jueves 5 de febrero de 2026
Los Santos
-
Casa de reuniones Andrés Goley, en Cambutal, distrito de Tonosí
Chiriquí
-
Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba
Panamá Este
-
Wuacuco, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo
Panamá
-
Antigua piquera de buses de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá
Veraguas
-
Agencia del IMA en Soná, distrito de Soná
Panamá Oeste
-
Casa Comunal de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján
Coclé
-
Parque Santa Rita, distrito de Antón
Darién
-
Cancha del corregimiento de Puerto Piña, distrito de Chepigana
Agroferias del IMA – viernes 6 de febrero de 2026
Los Santos
- Casa Cultural de Bajo Coral, distrito de Las Tablas
Chiriquí
- Cancha Comunal de Toinajas, distrito de Dolega
Panamá Este
- Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo
Herrera
- Casa Comunal de Los Llanos, distrito de Ocú
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Mata Ahogado, en Los Llanitos, distrito de Sa Carlos
Colón
- Sector del Muelle de Ciricito, distrito de Colón
Veraguas
- Casa Comunal de San Juan, distrito de San Francisco
- Cancha techada en la entrada de La Arena, distrito de Las Palmas
Coclé
- Junta Comunal de Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé
Panamá
- Cuadro Deportivo de Monterrico, en la 24 de diciembre