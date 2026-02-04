ATTT espera refrendo de Contraloría para nuevas placas vehiculares; Alcaldía mantiene permisos temporales

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que se mantiene a la espera del refrendo por parte de la Contraloría General de la República para iniciar la confección de las nuevas placas de circulación vehicular en Panamá.

Mientras se concreta este proceso administrativo, la Alcaldía de Panamá continúa otorgando permisos de circulación temporal a los conductores que aún no han recibido sus placas oficiales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: ATTT permitirá denunciar uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad

Nuevas placas vehiculares dependen del refrendo de la ATTT

El tesorero municipal, Olmedo Rodríguez, explicó que la vigencia de estos permisos ha sido extendida a seis meses, con el objetivo de facilitar la movilidad de los conductores mientras se completa el trámite para la fabricación y entrega de las placas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019115307911016545?s=20&partner=&hide_thread=false La @ATTTPanama se mantiene a la espera de que la Contraloría apruebe el refrendo para la confección de las nuevas placas de circulación vehicular.



Mientras esto ocurre, la Alcaldía de @Panamaalcaldia continúa con la entrega de un permiso de circulación temporal a los… pic.twitter.com/9k9hlmR7MY — Telemetro Reporta (@TReporta) February 4, 2026

La medida busca evitar inconvenientes a los propietarios de vehículos que se encuentran en espera del documento oficial y garantizar que puedan circular cumpliendo con las disposiciones legales vigentes.

Proceso depende de aprobación de Contraloría

Las autoridades indicaron que la producción de las nuevas placas depende del refrendo de la Contraloría, requisito indispensable para formalizar el contrato y avanzar con la confección del material vehicular.

La ATTT reiteró que se mantiene coordinando con las entidades correspondientes para agilizar el proceso y normalizar la entrega de placas en el país.

Mientras tanto, los conductores deben portar el permiso temporal vigente para evitar sanciones durante los operativos de tránsito.