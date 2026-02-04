ATTT espera refrendo de Contraloría para nuevas placas vehiculares; Alcaldía mantiene permisos temporales

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se mantiene a la espera del refrendo por parte de la Contraloría General de la República para iniciar la confección de las nuevas placas de circulación vehicular en Panamá.
Contenido relacionado: ATTT permitirá denunciar uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad
Nuevas placas vehiculares dependen del refrendo de la ATTT
El tesorero municipal, Olmedo Rodríguez, explicó que la vigencia de estos permisos ha sido extendida a seis meses, con el objetivo de facilitar la movilidad de los conductores mientras se completa el trámite para la fabricación y entrega de las placas.
La medida busca evitar inconvenientes a los propietarios de vehículos que se encuentran en espera del documento oficial y garantizar que puedan circular cumpliendo con las disposiciones legales vigentes.
Proceso depende de aprobación de Contraloría
Las autoridades indicaron que la producción de las nuevas placas depende del refrendo de la Contraloría, requisito indispensable para formalizar el contrato y avanzar con la confección del material vehicular.
La ATTT reiteró que se mantiene coordinando con las entidades correspondientes para agilizar el proceso y normalizar la entrega de placas en el país.
Mientras tanto, los conductores deben portar el permiso temporal vigente para evitar sanciones durante los operativos de tránsito.