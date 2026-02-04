Veraguas Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 11:17

Aprehenden a tres personas por captura ilegal de langostas en área protegida de Veraguas

Los aprehendidos por la captura ilegal de langostas fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Ambiental para los trámites legales correspondientes.

Captura ilegal de langostas en Veraguas. 

Captura ilegal de langostas en Veraguas. 

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades retuvieron a tres personas que mantenían en su poder 91 langostas capturadas mediante pesca ilegal en el área protegida Isla Escudo de Veraguas–Degó. Durante el operativo también se decomisaron a los tripulantes, provenientes del corregimiento de Bahía Azul, dos pares de chapaletas, dos máscaras y cuatro lazos de pesca utilizados para esta actividad ilícita.

El Ministerio de Ambiente informó que los sospechosos se desplazaban a bordo de una embarcación y fueron ubicados durante un patrullaje de control y vigilancia, desarrollado en coordinación con la Policía Ambiental y guardaparques del área protegida.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Ambiental para los trámites legales correspondientes. La entidad reiteró que este tipo de prácticas constituye una infracción a las normas ambientales vigentes en áreas protegidas.

“Estamos cuidando la isla. No hay ni debe haber pesca industrial; no se permite la pesca comercial nacional ni de exportación. Solo se permite la pesca de subsistencia, tal como lo establece la Resolución - AG-0095-2009, que declara esta zona como área protegida- en su artículo 5”, reiteró Valerio Gómez, director regional de la comarca Ngäbe Buglé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019071024084500633&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cancillería respalda fallo de la Corte sobre contrato con Panama Ports

Calendario de feriados en Panamá 2026: todos los días festivos y no laborables

Aeropuerto de Tocumen explica incidente con persona que amenazó en área pública

Recomendadas

Más Noticias