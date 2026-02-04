Aprehenden a tres personas por captura ilegal de langostas en área protegida de Veraguas

Las autoridades retuvieron a tres personas que mantenían en su poder 91 langostas capturadas mediante pesca ilegal en el área protegida Isla Escudo de Veraguas–Degó. Durante el operativo también se decomisaron a los tripulantes, provenientes del corregimiento de Bahía Azul, dos pares de chapaletas, dos máscaras y cuatro lazos de pesca utilizados para esta actividad ilícita.

El Ministerio de Ambiente informó que los sospechosos se desplazaban a bordo de una embarcación y fueron ubicados durante un patrullaje de control y vigilancia, desarrollado en coordinación con la Policía Ambiental y guardaparques del área protegida.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Ambiental para los trámites legales correspondientes. La entidad reiteró que este tipo de prácticas constituye una infracción a las normas ambientales vigentes en áreas protegidas.

“Estamos cuidando la isla. No hay ni debe haber pesca industrial; no se permite la pesca comercial nacional ni de exportación. Solo se permite la pesca de subsistencia, tal como lo establece la Resolución - AG-0095-2009, que declara esta zona como área protegida- en su artículo 5”, reiteró Valerio Gómez, director regional de la comarca Ngäbe Buglé.